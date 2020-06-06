Пожарные в Февральске потушили блюдо из курицы
В Февральске Селемджинского района Амурской области пожарным пришлось выбирать, на какой пожар ехать. Первый вызов пришел для выезда на бесхозное строение, во втором случае горела квартира в жилом доме.
Огнеборцы пожарной части № 54 поселка Февральск Селемджинского района 5 июня дважды выезжали на тушение объектов.
Первый вызов поступил в 12.05 - горело бесхозное строение в Февральске по улице Советской. Пожарные сразу же выдвинулись на тушение, однако по дороге им поступил звонок о возгорании квартиры на третьем этаже жилого дома по улице Саянской.
Было принято решение в первую очередь выехать на ликвидацию огня в жилом пятиэтажном доме. Оказалось, что хозяйка квартиры оставила на плите разогревать курицу и ушла из дома. Пожарные отключили плиту и затушили блюдо.
На место горения бесхозного строения пожарные прибыли в 12.12. Открытое горение было ликвидировано в 12.33. Благодаря слаженным действиям огнеборцы не допустили перехода огня на дачные домики, сообщает паблик амурских спасателей.
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Огнеборцы пожарной части № 54 п. Февральск Селемджинского района, вчера 5 июня, дважды выезжали на тушение объектов. ⠀🔥Первый вызов поступил в 12.05 - горело бесхозное строение в пгт. Февральск по ул. Советской. Пожарные сразу же выдвинулись на тушение, однако по дороге им поступил звонок о возгорании квартиры на третьем этаже жилого дома по ул. Саянская. ⠀🔥Было принято решение в первую очередь выехать на ликвидацию огня в жилом пятиэтажном доме. ⠀🔥На месте профессионалы быстро справились с работой. Оказалось, что хозяйка квартиры оставила на плите разогревать курицу и ушла из дома. ⠀🔥Пожарные отключили плиту и затушили блюдо. ⠀🔥На место горения бесхозного строения пожарные прибыли в 12.12. Сразу же подали первый ствол и в 12.20 дали локализацию огня. ⠀🔥Ликвидировали открытое горение в 12.33. Затем до 13.55 - проливка и разбор конструкций. ⠀🔥На пожаре работали два караула противопожарной службы области: 7 человек и 2 АЦ. ⠀💪Огнеборцы не допустили перехода огня на дачные домики. #амурскаяобласть#селемджинскийрайон#февральск#благовещенск#пожарные#огонь#строение#квартира#дым#пожар#огнеборцы#ПЧ54# Фото в ленте.
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