Пожарные в Февральске потушили блюдо из курицы

В Февральске Селемджинского района Амурской области пожарным пришлось выбирать, на какой пожар ехать. Первый вызов пришел для выезда на бесхозное строение, во втором случае горела квартира в жилом доме.

Огнеборцы пожарной части № 54 поселка Февральск Селемджинского района 5 июня дважды выезжали на тушение объектов.

Первый вызов поступил в 12.05 - горело бесхозное строение в Февральске по улице Советской. Пожарные сразу же выдвинулись на тушение, однако по дороге им поступил звонок о возгорании квартиры на третьем этаже жилого дома по улице Саянской.

Было принято решение в первую очередь выехать на ликвидацию огня в жилом пятиэтажном доме. Оказалось, что хозяйка квартиры оставила на плите разогревать курицу и ушла из дома. Пожарные отключили плиту и затушили блюдо.

На место горения бесхозного строения пожарные прибыли в 12.12. Открытое горение было ликвидировано в 12.33. Благодаря слаженным действиям огнеборцы не допустили перехода огня на дачные домики, сообщает паблик амурских спасателей.