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Минздрав отказался от идеи проверять водителей на хронический алкоголизм, выявляя в крови специальный СDT маркер. Подобный тест должен был появиться в конце 2019 года, что привело бы к подорожанию медсправок.

Это вызвало критику Владимира Путина и вынудило Минздрав переработать новые правила, перенеся срок их вступления на 1 июля 2020 года. Новый приказ получился существенно мягче, чем предлагалось изначально: врач при выявлении симптомов алкоголизма или наркозависимости будет направлять гражданина на анализы, но процедура эта будет необязательной.

Минздрав разместил проект новой редакции приказа 344Н, регулирующего порядок получения медицинских справок для водителей (продлевающих права или возвращающих удостоверения после лишения) и кандидатов в водители.

Новые правила Минздрав подготовил еще в октябре 2019 года. Планировалось ввести новый тест на хронический алкоголизм (в крови проверяется наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина — CDT-маркера). При обнаружении маркера в определенной концентрации гражданина направили бы на углубленное обследование в наркодиспансер. Новые правила должны были вступить в силу 22 ноября, накануне по всей стране выстроились очереди из граждан, желавших получить справку еще по старым правилам, поскольку новое освидетельствование подорожало бы в 10-13 раз до 3-5 тысяч рублей в ряде регионов из-за обязательных тестов на CDT.

Нововведения были резко раскритикованы Владимиром Путиным буквально за сутки до их вступления: он назвал их «чушью», напомнив, что более 3 миллионов человек в России получают зарплату всего 11,2 тысяч рублей. Минздрав оперативно перенес срок вступления в силу документа на 1 июля 2020 года, пообещав его доработать, сообщает «Коммерсант».

В 2019 году в Амурской области по вине пьяных водителей произошло 223 ДТП. Погибли 58 человек, 306 человек получили ранения. За год сотрудники ГИБДД по Амурской области пресекли 3 989 фактов управления автомобилями нетрезвыми водителями. 1 190 автомобилистов отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В 2019 году в области было зарегистрировано 961 преступление, связанное с повторным управлением автомобилем водителем, не в первый раз попавшимся пьяным за рулем.