Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:55 0

В Амурской области более 1,5 тысячи человек являются контактными по COVID-19

В Амурской области более 1,5 тысячи человек являются контактными по COVID-19
Фото: rbc.ru

В Амурской области Роспотребнадзором зафиксировано 1 512 человек, находившихся в контакте с больными коронавирусом. По информации пресс-службы правительства, на изоляции по месту жительства находится 1 478 человек, в изоляторах – 25.

По состоянию на 5 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 27 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 4,6 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 615 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них:

  1. г. Благовещенск - 255 (+11)
  2. г. Свободный – 105 (+9)
  3. г. Тында – 57
  4. г. Шимановск – 37
  5. Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка – 4, ж.д. ст. Арга – 1, с.Красная Поляна – 1) – 37 (+1)
  6. г. Белогорск – 35 (+1)
  7. Благовещенский район (с.Чигири – 10, с.Владимировка - 2, с.Верхблаговещенское – 2, с.Дроново – 1, с.Марково – 1, с.Новотроицкое – 2, с.Усть-Ивановка – 1, с.Ровное – 1) – 20 (+1)
  8. Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 14
  9. Сковородинский район (Сковородино) – 14 (+3)
  10. г. Райчихинск – 8
  11. Ивановский район (с.Крещеновка – 5, с.Среднебелое – 2, с.Петропавловка – 1) – 8 (+1)
  12. Тындинский район (п. Соловьевск) – 5
  13. пгт. Прогресс – 4
  14. Завитинский район (с. Успеновка – 1, г.Завитинск – 2) – 3
  15. Тамбовский район (с.Тамбовка) – 3
  16. г. Зея – 3
  17. Михайловский район (с.Михайловка) – 2
  18. Константиновский район (с.Константиновка) – 2
  19. Бурейский район (п. Талакан – 1, п.Долдыкан - 1) – 2
  20. Ромненский район (с. Ромны) – 1.

У людей с подтвержденным COVID-19 болезнь протекает в форме пневмонии – 50 %, ОРВИ – 24 % , в бессимптомной форме – 26 %, 6 человек находятся на ИВЛ.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 37,4 %.

217 человек выписаны из стационара с выздоровлением, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Просмотров всего: 303

#коронавирус

распечатать


Коронавирус

Михаил Мишустин после пандемии посетит депрессивные регионы
Коронавирус 2

В ФОКе Белогорска вновь закрыли бассейн
Общество 1

Пожилые амурчане могут вызвать в период пандемии мобильную бригаду
Коронавирус 18

Благовещенки: нас разлучили в роддоме с новорожденными из-за контакта с COVID
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь