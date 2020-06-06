В Амурской области более 1,5 тысячи человек являются контактными по COVID-19

В Амурской области Роспотребнадзором зафиксировано 1 512 человек, находившихся в контакте с больными коронавирусом. По информации пресс-службы правительства, на изоляции по месту жительства находится 1 478 человек, в изоляторах – 25.

По состоянию на 5 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 27 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 4,6 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 615 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них:

г. Благовещенск - 255 (+11) г. Свободный – 105 (+9) г. Тында – 57 г. Шимановск – 37 Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка – 4, ж.д. ст. Арга – 1, с.Красная Поляна – 1) – 37 (+1) г. Белогорск – 35 (+1) Благовещенский район (с.Чигири – 10, с.Владимировка - 2, с.Верхблаговещенское – 2, с.Дроново – 1, с.Марково – 1, с.Новотроицкое – 2, с.Усть-Ивановка – 1, с.Ровное – 1) – 20 (+1) Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 14 Сковородинский район (Сковородино) – 14 (+3) г. Райчихинск – 8 Ивановский район (с.Крещеновка – 5, с.Среднебелое – 2, с.Петропавловка – 1) – 8 (+1) Тындинский район (п. Соловьевск) – 5 пгт. Прогресс – 4 Завитинский район (с. Успеновка – 1, г.Завитинск – 2) – 3 Тамбовский район (с.Тамбовка) – 3 г. Зея – 3 Михайловский район (с.Михайловка) – 2 Константиновский район (с.Константиновка) – 2 Бурейский район (п. Талакан – 1, п.Долдыкан - 1) – 2 Ромненский район (с. Ромны) – 1.

У людей с подтвержденным COVID-19 болезнь протекает в форме пневмонии – 50 %, ОРВИ – 24 % , в бессимптомной форме – 26 %, 6 человек находятся на ИВЛ.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 37,4 %.

217 человек выписаны из стационара с выздоровлением, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.