Министр соцзащиты Приамурья: выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет начнутся на второй неделе июня

Министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева ответила на вопросы жителей региона, которые подали заявления на выплату малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. Она пояснила, что выплаты начнутся на второй неделе июня.

С июня 6 363,5 рубля ежемесячно начнут выплачивать на каждого ребенка с 3 лет до достижения 8-летнего возраста малообеспеченным семьям. Выплачивает министерство социальной защиты населения региона, возвращаясь на 1 января 2020 года для доплаты за прошедшие месяцы. Если ребенку 3 года исполнилось в апреле, то доплатят с апреля.

«Документы мы начали принимать с 1 июня. Подать нужно только заявление, при этом указываются только иные доходы, которые органы соцзащиты не могут получить путем межведомственных запросов. Если член семьи лишился работы и на момент подачи заявления признан безработным, то доходы по прежнему месту работы при подсчете среднедушевого дохода учитываться не будут. Выплата не будет учитываться сама на себя при последующем назначении в расчете в дохода. Но при назначении других мер поддержки – субсидий на ЖКУ, других льгот сумма учитываться будет, – рассказала Наталья Киселева. – Мы уже выносим отказы при назначении пособия, некоторые причины связаны с неправильным оформлением, если отказ связан не с превышением доходов, подать заявление повторно можно. В список одобренных войдут дела, по которым получены ответы на все межведомственные запросы, подтвержден статус заявителя. Первые выплаты мы планируем выплачивать на второй неделе июня».

Как сообщало Амур.инфо, заявления на выплату малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет принимаются до конца 2020 года. Условие — доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Для Амурской области он составляет 12 235 рубля. Для расчета среднедушевого дохода служба вернется на 1,5 года назад. К примеру, если семья обратится в мае 2020 года, то период расчета будет с ноября 2018 по октябрь 2019 года. Если, к примеру, в декабре семья получила какие-то годовые премии, которые увеличили доход и тем самым лишили права на пособие, можно подать заявление в июле и взять период с января по декабрь 2019 года. В заявлении нужно указать свой доход и доход официального супруга.

Сведения об основных видах дохода (заработной плате, пенсии, пособие по безработице и т.д.) искать не надо: они будут запрошены министерством соцзащиты автоматически в рамках межведомственного взаимодействия.

А вот сумму в графу «Иные доходы» надо подсчитать. Если прочие официальные доходы зачислялись на карту, можно просмотреть историю зачислений и суммировать их за период. Это алименты, все выплаты от Фонда социального страхования, ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства, ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку, доходы волонтеров, доноров, гранты, суммы благотворительной помощи, стипендии, материальная помощь, подарки не превышающие 4000 рублей, призы спортсменам в денежной или натуральной форме. Полученную сумму нужно разделить на 12 и результат вписать в окно Иные доходы.

Порядок оформления заявления на эту и другие выплаты на детей в период пандемии размещены в памятке Амур.инфо.

Также сообщалось, что Министерство труда РФ в перспективе будет рассматривать вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.