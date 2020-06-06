Выбор читателей за 5 июня
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 5 июня.
Число случаев COVID-19 в Амурской области достигло 615
В Амурской области общее число заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 615. Такую информацию озвучила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Ольга Курганова.
Выросло число умерших от COVID-19 в Амурской области
По состоянию на 4 июня в Амурской области зарегистрировано 3 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такую информацию опубликовала утром 5 июня пресс-служба правительства региона.
Амурчанин с диагнозом COVID-19: у нас заразилась вся семья
Житель Завитинска Никита Пацкий, у которого подтвержден диагноз COVID-19, дал интервью программе «Простые вопросы». Сейчас 27-летний амурчанин лежит в Благовещенской городской больнице, где также лечение проходят его родители.
На Амурскую область надвигается циклон с грозовыми ливнями
В Амурской области с 8 по 9 июня ожидаются ливни с грозами и сильный ветер. Через территорию региона пройдет активный западный циклон.
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