Выбор читателей за 5 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 5 июня.

В Амурской области общее число заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 615. Такую информацию озвучила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Ольга Курганова.

По состоянию на 4 июня в Амурской области зарегистрировано 3 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такую информацию опубликовала утром 5 июня пресс-служба правительства региона.

Житель Завитинска Никита Пацкий, у которого подтвержден диагноз COVID-19, дал интервью программе «Простые вопросы». Сейчас 27-летний амурчанин лежит в Благовещенской городской больнице, где также лечение проходят его родители.

В Амурской области с 8 по 9 июня ожидаются ливни с грозами и сильный ветер. Через территорию региона пройдет активный западный циклон.