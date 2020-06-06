Гороскоп 6 июня: Скорпионы летают в облаках, у Раков трудности в общении

Восход Солнца: 04:20

Заход Солнца: 20:36

Солнце в Близнецах.

Овен. Подвиги сегодня противопоказаны, как профессиональные, так и личные. Звезды рекомендуют Вам общение в коллективе, Вы сможете завести новые знакомства, показать себя с лучшей стороны, а некоторые даже увлекутся представителем противоположного пола.

Телец. Передышкой можно воспользоваться для того, чтобы провести ревизию в любовных отношениях, а также составить планы на ближайшее время. Невнимательно брошенная фраза может иметь эффект бомбы, поэтому будьте осторожны в общении с близкими.

Близнецы. Сегодня Вы поставите перед собой цель, которую сможете достичь, несмотря на разного рода препятствия. Стремление что-то кому-то доказать окажется пустой тратой времени, люди не настроены слушать.

Рак. Астрологи советуют брать на себя ответственность в решении общих вопросов. В общении могут возникнуть трудности, сегодня Вы не лучший переговорщик. Сегодня нужно заняться здоровьем и посвятить время спорту.

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Лев. Звезды благоволят решительным действиям, сегодня запрещено сомневаться в себе и отступать, двигайтесь только вперед. Вы сегодня можете проявить высокий уровень внимательности на работе, попробуйте заняться чем-нибудь полезным, ошибку точно не пропустите.

Дева. Будьте максимально серьезными, однако и позитивно настроенными на жизнь, так Вы сможете добиться успеха в любых переговорах и завоевать доверие. Дев в этот день ждет немало ярких приключений и незабываемых событий в личной жизни. Возможно, что Вы узнаете о пополнении в семье, или о том, что Вам полагается часть наследства.

Весы. Звезды сулят Весам напряженный день, по прошествии которого, однако, Вы сможете похвастаться решением многих проблем. Сегодня Вы сможете показать себя с наилучшей стороны, начальство, коллеги или даже родные внезапно поймут, насколько хороши Вы можете быть в выполнении разного рода заданий.

Скорпион. Проблемы могут возникнуть у Скорпионов, если будете летать в облаках и не согласитесь на реалистичный сценарий достижения цели, предложенный близкими или коллегами. Возможно, Вы побаиваетесь ответственности, которая Вам сегодня выпала, но все закончится успехом, полезным опытом и наградой.

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Стрелец. Сегодня у Стрельцов возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет. Жизненный потенциал на низком уровне. Не исключен крупный скандал с давним партнером. Ссоры и взаимные обиды могут привести к полному разрыву отношений. Велика вероятность невезения.

Козерог. Сегодня не торопитесь принимать ответственные решения: чтобы избежать ошибки, Вам необходим совет самых близких людей. Сексуальные контакты потребуют крайней осмотрительности. В скором времени возможны неприятные события и известия, связанные с родственниками. В сфере профессиональной деятельности возможны благоприятные изменения.

Водолей. Избыток внутренней энергии может оказаться разрушительным не только для окружающих Вас людей, но и для Вас самих. Постарайтесь направить стихию в безопасное русло. Только от вашего поведения будут зависеть сегодня успехи в отношениях с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом. Не теряйте времени на раскачивание, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. Вы сегодня можете проявить высокий уровень внимательности на работе, попробуйте заняться чем-нибудь полезным, ошибку точно не пропустите.

Рыбы. Во всем, что касается любви, этот день будет очень многообещающим. Велика вероятность того, что Вас ждет много экзотических связей, тайных романов. День символизирует возрастание деловой активности и реализацию способностей. Творческий подход может привести к внутренним открытиям. Вы сможете приступить к выполнению намеченных планов. Расширяйте сферу деятельности или совершите прорыв в решении старой проблемы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев