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5 июня 2020, 22:07 1

В микрорайоне Благовещенска при возобновлении водоснабжения из двух кранов полил кипяток

В микрорайоне Благовещенска при возобновлении водоснабжения из двух кранов полил кипяток

В микрорайоне Благовещенска 5 июня возобновилось водоснабжение после почти двухнедельного ремонта. Однако, не везде подключение прошло в штатном режиме. В доме по улице Кантемирова, 5 из двух кранов пошел кипяток.

«Мы, конечно, с 25 мая видели только холодную воду и соскучились по горячей, но не до такой же степени. Из двух кранов полил кипяток. Как такое может быть? Кроме того, она ржавая. Ни сварить, ни постирать. Вышли во двор, как выяснилось, такая же проблема еще в трех домах», - рассказала благовещенка.

На вызов приехала аварийная служба. По словам жильцов, коммунальщики походили по подвалам и оставили холодную воду, но из этого крана идет горячая. Жильцы беспокоятся, что ремонт затянется до понедельника.

Амур.инфо сообщало, что специалисты завершили плановый ремонт тепломагистрали Северного района и начали частично подключать горячую воду потребителям 2-го и 3-го микрорайонов, районов КПП и ЦЭС. Полностью горячее водоснабжение вернулось в дома 5 июня к вечеру.

С 8 июня Благовещенске энергетики приступят к ремонту тепломагистрали центрального района. В связи с этим с 8:00 будет приостановлена подача горячего водоснабжения в домах от улицы 50-летия Октября до улицы Лазо между Ленина и Октябрьской. С графиком отключений горячей воды можно ознакомиться по ссылке.

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#ЖКХ

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  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    Одно слово- мастера...

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