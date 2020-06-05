Умер актер Михаил Кокшенов

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Умер народный артист России Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. О смерти актера сообщила поэтесса Любовь Воропаева в Facebook.

В октябре 2017 года Михаила Кокшенова госпитализировали с инсультом, он попал в реанимацию. Актера выписали из больницы в январе 2018 года, на публике он не появлялся.

Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве, окончил Высшее театральное училище имени Щукина. Впервые он принял участие в киносъемках в 1957 году, сыграв эпизодическую роль комсомольца в фильме Александра Зархи «Высота».

Актер сыграл более 130 ролей в фильмах и сериалах. Среди его известных ролей — ефрейтор Захар Косых в фильме «Женя, Женечка и "Катюша"», Степан в «Спортлото-82», Леша Пряхин в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», сообщает «Коммерсант».