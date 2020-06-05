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Умер актер Михаил Кокшенов

Умер актер Михаил Кокшенов
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Умер народный артист России Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. О смерти актера сообщила поэтесса Любовь Воропаева в Facebook.

В октябре 2017 года Михаила Кокшенова госпитализировали с инсультом, он попал в реанимацию. Актера выписали из больницы в январе 2018 года, на публике он не появлялся.

Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве, окончил Высшее театральное училище имени Щукина. Впервые он принял участие в киносъемках в 1957 году, сыграв эпизодическую роль комсомольца в фильме Александра Зархи «Высота».

Актер сыграл более 130 ролей в фильмах и сериалах. Среди его известных ролей — ефрейтор Захар Косых в фильме «Женя, Женечка и "Катюша"», Степан в «Спортлото-82», Леша Пряхин в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», сообщает «Коммерсант».

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#культура #память

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    очень хороший актёр

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    Очень жаль.

  • Терминатор

    Терминатор
    44 минуты назад

    Актёры, советского времени, самые лучшие! Смотришь фильмы советские, понимаешь, настоящая актерская школа пройдена каждым по своему. Каждый личность, индивидуален, незабываем, неповторим, уникален, интересен, гениален! Светлая память Человеку и Актёру!

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