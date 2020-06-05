Ко Дню России в Благовещенске изобразят «героев нашего времени» – врачей, волонтеров, курьеров

В Благовещенске во дворах и на автобусах изобразят «героев нашего времени» – врачей, волонтеров и курьеров. По мнению организаторов акции, это люди, которые стоят на «передовой» и помогают сохранить здоровье всех россиян.

Благовещенск присоединился к федеральной акции «Фестиваль граффити "День России». Художники украсят 5 трансформаторных подстанций и 1 пассажирский автобус. Фестиваль организует городской отдел по делам молодежи. Его посвящают героям сегодняшнего времени – медикам, волонтерам, курьерам.

«В этот сложный для нас всех период таким необычным способом – с помощью граффити – мы хотим выразить большую благодарность людям, которые оказывают помощь нам всем. Это врачи, медсестры, волонтеры, служба доставки, социальные работники», – рассказала и.о. начальника отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Евгения Макитрюк.

Благовещенские художники на данный момент создали 17 эскизов, из которых выберут наиболее соответствующие тематике фестиваля. При разработке некоторых эскизов участники фестиваля переосмыслили известные сюжеты. Например, одно произведение напоминает легендарную картину Виктора Васнецова «Богатыри». В роли богатырей – волонтер, доктор и курьер. На другом эскизе – врач в образе Георгия Победоносца пронзает копьем коронавирус.

На каждом изображении будет нанесен хэштег всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Напомним, акция проводится по всем городам России, и направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан во время пандемии коронавируса.

Социальными партнерами фестиваля стало ООО «Амурские коммунальные системы»,подготовившее для нанесения граффити 5 уличных поверхностей, а также – МП «Автоколонна 1275», предоставившее автобус. Трансформаторные подстанции, где будут работать художники, расположены в районах улиц Амурская - Трудовая, Б.Хмельницкого - Красноармейская, Б.Хмельницкого - Зейская, Амурская - Новая, 50-летия Октября - Октябрьская. Участвовать в фестивале будут 5 творческих молодежных групп. Создавать граффити они начнут в субботу, 6 июня, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.