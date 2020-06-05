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В Благовещенске у Центральной детской школы искусств появилась художественная подсветка

В Благовещенске завершены работы по установке художественной подсветки на фасаде Центральной детской школы искусств. Вечером 4 июня освещение протестировали.

«Подсветка на школе искусств выполнена в два яруса. Есть прожекторы, которые размещены сверху, под крышей. Они светят вниз. В общей сложности их 16. Еще 3 прожектора находятся в районе первого этажа и подсвечивают входную зону. Принципиальное отличие от подсветки общеобразовательных школ – в температуре свечения, здесь был выбран теплый белый свет. Особенно хорошо будет видно, как преобразилось здание, в осенне-зимний период, когда не будет листвы», – рассказал Евгений Гамерман, руководитель организации реализующей муниципальный контракт.

Новый облик здания школы искусств уже оценили жители этого района и педагоги учреждения.

«Подсветка произвела самое хорошее впечатление. Даже такой строгий фасад, не совсем притягательный в художественном смысле, при освещении предстал в более выгодном свете», – отметила директор Центральной детской школы искусств Татьяна Бедёрина.

На ближайшие выходные запланировано тестирование подсветки двух корпусов средней школы № 22. Кроме этого, подрядчику предстоит завершить монтажные работы в парке Дружбы, а также украсить подсветкой фасад лицея № 6. Также на это лето запланированы работы в сквере у Центра эстетического воспитания имени В. В. Белоглазова.

Проекты по подсветке в Благовещенске реализуют за счет спонсорской помощи. Ее оказала Дальневосточная распределительная сетевая компания, сотрудничество с которой продолжается с прошлого года. В мае архитектурная подсветка украсила фасады лицея № 11 и средней школы № 26, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#технологии

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