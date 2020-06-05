В ФОКе Белогорска вновь закрыли бассейн

Фото: администрация Белогорска

5 июня ФОК имени Солнечникова в Белогорске возобновил работу: были открыты все залы и бассейн для взрослых, закрытым оставался только детский бассейн. Но решением областного штаба по рекомендации Роспотребнадзора в связи с ухудшением эпидобстановки на территории региона большой бассейн с 6 июня вновь приостанавливает работу.

Ранее он был открыт по постановлению губернатора Амурской области.

На штабе было отмечено, что риск распространения инфекции возможен из-за посещения бассейна жителями других территорий. Открытие бассейна перенесли на другой срок. Все остальные спортивные площади ФОКа работают с соблюдением всех необходимых мер профилактики COVID-19: с соблюдением социальной дистанции, масочного режима при входе, термометрией, комплексной уборки помещений. Обработка поверхностей с дезсредствами во всех помещениях, раздевалкахк, душевых в спорткомплексе идет каждые два часа.

В учреждении приняты все меры профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, касающихся бассейнов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

На 5 июня в Амурской области подтверждено 27 новых случаев COVID-19. Темп прироста за сутки – 4,6 %. Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 615 случаев коронавируса, из них: