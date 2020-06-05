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В ФОКе Белогорска вновь закрыли бассейн

В ФОКе Белогорска вновь закрыли бассейн
Фото: администрация Белогорска

5 июня ФОК имени Солнечникова в Белогорске возобновил работу: были открыты все залы и бассейн для взрослых, закрытым оставался только детский бассейн. Но решением областного штаба по рекомендации Роспотребнадзора в связи с ухудшением эпидобстановки на территории региона большой бассейн с 6 июня вновь приостанавливает работу.

Ранее он был открыт по постановлению губернатора Амурской области.

На штабе было отмечено, что риск распространения инфекции возможен из-за посещения бассейна жителями других территорий. Открытие бассейна перенесли на другой срок. Все остальные спортивные площади ФОКа работают с соблюдением всех необходимых мер профилактики COVID-19: с соблюдением социальной дистанции, масочного режима при входе, термометрией, комплексной уборки помещений. Обработка поверхностей с дезсредствами во всех помещениях, раздевалкахк, душевых в спорткомплексе идет каждые два часа.

В учреждении приняты все меры профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, касающихся бассейнов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

На 5 июня в Амурской области подтверждено 27 новых случаев COVID-19. Темп прироста за сутки – 4,6 %. Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 615 случаев коронавируса, из них:

  1. г. Благовещенск - 255 (+11)
  2. г. Свободный – 105 (+9)
  3. г. Тында – 57
  4. г. Шимановск – 37
  5. Серышевский район 37 (+1)
  6. г. Белогорск – 35 (+1)
  7. Циолковский - 24
  8. Благовещенский район 20 (+1)
  9. Магдагачинский район – 14
  10. Сковородинский район – 14 (+3).

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#администрация Белогорска #Белогорск #коронавирус #спорт

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Комментарии
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  • Pokemosh

    Pokemosh
    56 минут назад

    Циолковский теперь в статистике по области учитывается?

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