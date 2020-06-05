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С села Иннокентьевка снят карантин по АЧС

С села Иннокентьевка снят карантин по АЧС

С села Иннокентьевка Архаринского района 5 июня сняли карантин по АЧС. Специалисты управления ветеринарии Приамурья закончили проведение в населенном пункте всех необходимых мероприятий, включая дезинфекцию.

Карантин по африканской чуме свиней был установлен в Иннокентьевке 27 мая. Первая угрожаемая зона была определена в радиусе 25 километров от очага заболевания. В нее попали десять сел Архаринского района — Красный Луч, Скобельцино, Вольное, Ленинское, Михайловка, Северное, Украинка, Антоновка, Орловка и Красный Исток. Вторая угрожаемая зона — 100 километров.

«В настоящее время началась работа по приему пакетов документов от жителей сел, утративших скот из-за вспышки АЧС. Всего было отчуждено 142 головы свиней. За каждое животное их владельцы получат компенсации», — рассказал начальник управления ветеринарии Приамурья Сергей Самохвалов.

В селах, попавших в угрожаемую зону, будут проведены подворовые обходы. Ветинспекторы разъяснят амурчанам смысл ограничений, а заодно и проверят, нет ли нарушений. Напомним, после снятия карантина по АЧС в очаге заболевания и населенных пунктах первой угрожаемой зоны в течение года сохраняется запрет на разведение и ввоз живых свиней.

В регионе в постоянном режиме ведется мониторинг эпизоотической ситуации — любой выявленный случай заболевания или падежа домашних или диких свиней тщательно проверяется, животное исследуется на АЧС. Ведется контроль и за торговлей мясом и живыми свиньями на рынках, ярмарках выходного дня и местах несанкционированной торговли, в том числе в интернете, сообщает управление ветеринарии Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, африканская чума свиней для человека опасности не представляет. Однако из-за высокой заразности и отсутствия вакцины АЧС смертельно опасна для свиней всех видов и грозит серьезными убытками животноводам. В прошлом году в регионе было зафиксировано около 50 вспышек заболевания. Ущерб сельскому хозяйству региона составил около 200 миллионов рублей.

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#животные #здоровье

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Комментарии
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  • хорошист

    хорошист
    35 минут назад

    в каком селе еще много содержатся свиней ждите и у вас будет ачс

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