В Амурском онкодиспансере начали оперировать, нагревая опухоль через прокол

В Амурском онкодиспансере начали проводить малотравматичные операции, которые выполняются лишь через прокол в коже. Врачи применяют новое оборудование. Первые операции прошли успешно.

В октябре прошлого года в рамках нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Амурский онкодиспансер получил новое оборудование – аппарат для радиочастотной термоабляции опухолей. Это дало возможность освоить ряд хирургических вмешательств ранее не проводимых не только в условиях онкодиспансера, но и других медицинских учреждениях области.

«Радиочастотная термоабляция применяется для лечения опухолей как первичных, так и метастатических (метастазов) в различных органах. Суть метода заключается в ведении в опухолевый очаг специальной иглы-электрода под контролем компьютерной томографии, УЗИ или визуальным контролем при открытой операции, затем опухоль нагревается до высокой температуры 80-100 градусов что приводит к гибели злокачественных клеток и опухоль разрушается, при этом не повреждая здоровую ткань. На месте опухоли со временем формируется рубцовая ткань», — рассказывает рентген-хирург Амурского областного онкодиспансера Борис Васильев.

В онкологическом диспансере проведено три малоинвазивных вмешательства через маленький прокол на коже при опухолях печени под ультразвуковым контролем, две операции проведены под визуальным контролем на открытых операция на печени и почке.

В середине мая в диспансере была проведена малотравматичная операция на легком, через один прокол на коже под контролем компьютерной томографии. Это является прогрессивным шагом для медицины во всем Приамурье, так как операция выполнена впервые, кроме того, данный вид лечения применяется далеко не во всех крупных онкологических учреждениях.

Операция прошла успешно, пациентка в удовлетворительном состоянии выписана с рекомендациями о дальнейшем лечении и под динамическое наблюдение, сообщает пресс-служба минздрава.