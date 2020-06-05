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В Благовещенске началась реконструкция набережной реки Зеи

В Благовещенске началась реконструкция набережной реки Зеи

В Благовещенске начали реконструировать участок набережной Зеи между судостроительным заводом и до улицы Октябрьской. Участок имеет протяжённость 1,7 километра от судостроительного завода.

Стройплощадку огородили, сейчас изготавливают и монтируют железобетонные конструкции и завозят стройматериалы.

Здесь будут смотровые площадки, аналогичные тем, что уже есть на благоустроенных участках набережной Амура. После реконструкции набережная станет доступнее для маломобильных амурчан. Для них оборудуют специальные пандусы. Кроме этого, рабочие сделают ливневую канализацию и наружное освещение, благоустроят прогулочную зону. Все работы обойдутся в 384,3 миллиона рублей.

Завершить реконструкцию участка планируют до 30 ноября. Запустить объект – в следующем году. Это часть проекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур».

После завершения работ по берегоукреплению на участке построят новые жилые кварталы, детский сад, школу на 900 мест. Здесь уже идёт строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по программе «Газпром – детям».

Проект «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур» реализуется на территории города с 2008 года. Предусмотрена реконструкция набережных рек Амур и Зея на 10 участках общей протяженностью 8 089 метров, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#строительство

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Комментарии
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  • yuri64

    yuri64
    49 минут назад

    отлично

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