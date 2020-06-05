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сегодня, 18:06 0

Пелагея изменила имидж и помолодела

Пелагея изменила имидж и помолодела
Фото: instagram.com/pelageya_insta/

Знаменитая в России певица Пелагея решала постричься и отрезать челку. В Инстаграме Пелагея выложила фотографию «до/после» для того, чтобы поклонники увидели контраст.

Пелагея опубликовала снимок в новом образе рядом со снимком 2014 года с проекта шоу «Голос». Подписчики отметили, что новая прическа омолодила певицу: «Вы просто шикарны», «Ну прям скинула несколько десятков лет», «20-летняя девчонка, ей-богу», «Хорошо вам! Свежая и чудесная», «Теперь тоже хочу себе такую прическу, вам очень идет!», «Новый образ – новая жизнь!»

Под публикацией артистка призналась, что перемены во внешности улучшили ей настроение.

Несколько месяцев назад Пелагея заявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным. Звезда не называла причин расставания, но вскоре выяснилось, что у хоккеиста появилась новая пассия.

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#шоу-бизнес

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