Пелагея изменила имидж и помолодела

Знаменитая в России певица Пелагея решала постричься и отрезать челку. В Инстаграме Пелагея выложила фотографию «до/после» для того, чтобы поклонники увидели контраст.

Пелагея опубликовала снимок в новом образе рядом со снимком 2014 года с проекта шоу «Голос». Подписчики отметили, что новая прическа омолодила певицу: «Вы просто шикарны», «Ну прям скинула несколько десятков лет», «20-летняя девчонка, ей-богу», «Хорошо вам! Свежая и чудесная», «Теперь тоже хочу себе такую прическу, вам очень идет!», «Новый образ – новая жизнь!»

Под публикацией артистка призналась, что перемены во внешности улучшили ей настроение.

Несколько месяцев назад Пелагея заявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным. Звезда не называла причин расставания, но вскоре выяснилось, что у хоккеиста появилась новая пассия.