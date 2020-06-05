Стадион в Пояркове станет спортивным центром Михайловского района

В июле в Пояркове появится многофункциональный стадион. Помимо предусмотренных проектом футбольного поля, беговых дорожек, баскетбольной и волейбольной площадок принято решение обустроить зону воркаута.

О завершении строительных работ в районном центре Михайловского района сообщил председатель Законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов в своем Инстаграме.

«Был вчера на малой родине по рабочей необходимости, – написал спикер областного парламента. – Не мог не заглянуть на школьную спортплощадку. Еще весной прошлого года этот стадион был лишь строчкой в законе об областном бюджете (по программе "Газпром – детям" было выделено 15 миллионов рублей). Сегодня стройка близка к завершению».

Вячеслав Логинов отметил, помимо традиционных атрибутов стадиона, в Пояркове появится собственная зона воркаута. Деньги на нее выделил районный бюджет. Еще обсуждают возведение судейской трибуны. Депутат назвал это неплохой идеей, так как после сдачи объекта, на современный школьный стадион переместятся все сельские и районные соревнования.

«Попутно обсудили с руководителем школы завершение учебного года и планы на будущее. Взял на заметку, что второму зданию, где располагаются начальные классы, не хватает высокоскоростного интернета. В условиях дистанционного обучения это создавало определенные трудности. Посмотрим, чем можно посодействовать», – завершил публикацию Вячеслав Логинов.