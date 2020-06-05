В Белогорске проведут самый массовый парад за историю гарнизона

Парадные расчеты войск Белогорского гарнизона Восточного военного округа приступили к тренировкам. В честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне планируется задействовать около 1 400 военнослужащих – это максимальное количество войск привлекаемых к парадам в истории гарнизона.

Гарнизонные тренировки на главной площади города планируется провести 13, 15,17 и 20 июня. Парад Победы состоится 24 июня в 10:00 по амурскому времени.

В параде примут участие 15 сводных рот, в том числе военнослужащие – женщины, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и военнослужащие авиационного соединения дальней авиации ВКС России.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, где проводится парад Победы с прохождением колонны военной техники. Проведение военного парада в Белогорске обусловлено дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО.