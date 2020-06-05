В Благовещенске при ремонте дороги установили тротуарный камень с дефектами (фото)

В Благовещенске специалисты контролируют ход ремонта дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они проверяют качество работ, инструмента и материалов.

Кроме того, работы сопровождаются экспертно-лабораторными исследованиями. Проверяется качество бортовых камней, тротуарной плитки, а также состав песка, щебня и других сыпучих материалов. При входном контроле первоначально проводится визуальный осмотр, во время которого иногда выявляются дефекты.

На одном из участков было выявлено, что бортовой тротуарный камень не соответствует нормативным требованиям. Даже при визуальном осмотре видны сколы и трещины, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. При разрезе также обнаружено, что внутри находится фракция крупнее той, что положена по нормативу. Работы по установке камня с дефектами были сразу же приостановлены. В каком районе города был обнаружен дефектный камень, в мэрии не поясняют.

Подрядчик предупрежден о недопустимости подобного отношения к качеству производства работ на объекте. В связи с этим подрядной организацией за свой счет был произведен возврат некачественного материала производителю, получены новые материалы, и рабочие уже приступил к установке качественного бордюрного камня.

«При закупке тротуарного бордюрного камня поставщиком были предоставлены все документы, подтверждающие качество. При получении, перед началом установки, мы совместно с представителями ГУКСа проверили камень — не все показатели соответствовали установленным нормам. Провели независимую экспертизу, результаты которой подтвердили несоответствие. В ближайшее время эти бордюрные камни будут возвращены поставщику. Сроки выполнения работ это никак не изменит», — пояснил главный инженер подрядной организации.

Также в прошлом году компанией «Строительно-эксплуатационная служба» в рамках ремонта улично-дорожной сети города были выполнены работы по устройству тротуаров по улице Партизанской от Горького до Ленина. Работы выполнялись осенью.

В этом году после комиссионного обследования участка были выявлены дефекты, после чего подрядчик незамедлительно приступил к устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств. Работы будут завершены до 15 июня.