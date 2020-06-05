Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:08 0

Пожилые амурчане могут вызвать в период пандемии мобильную бригаду

Пожилые амурчане могут вызвать в период пандемии мобильную бригаду
Фото: szn.amurobl.ru

В Амурской области службы «Мобильная бригада» меняют направление работы в период пандемии COVID-19. В случае необходимости к гражданам старше 65 лет специалисты будут выезжать на дом.

При необходимости пожилым гражданам, проживающим в сельской местности, доставят продукты питания, лекарственные средства и предметы первой необходимости. Также возможна доставка медработников к лицам старше 65 лет для оказания им помощи на дому. Для этого используют автотранспорт, приобретенный в 2019 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Ранее службы «Мобильная бригада» занимались в регионе доставкой граждан старше 65 лет в медицинские организации для прохождения профмедосмотров и диспансеризации. Службы вернутся к прежней деятельности, когда ситуация с COVID-19 в Амурской области нормализуется, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Приамурья.

Амурчане, которым требуется помощь в период пандемии COVID-19, могут обращаться по телефону 112.

Просмотров всего: 378

#коронавирус #соцзащита

распечатать


Коронавирус 12

Благовещенки: нас разлучили в роддоме с новорожденными из-за контакта с COVID
Коронавирус 4

В Амурской области шесть больных коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
Коронавирус 8

Число случаев COVID-19 в Амурской области достигло 615
Общество 1

В Шимановске снимается особый режим въезда и выезда
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь