Пожилые амурчане могут вызвать в период пандемии мобильную бригаду

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В Амурской области службы «Мобильная бригада» меняют направление работы в период пандемии COVID-19. В случае необходимости к гражданам старше 65 лет специалисты будут выезжать на дом.

При необходимости пожилым гражданам, проживающим в сельской местности, доставят продукты питания, лекарственные средства и предметы первой необходимости. Также возможна доставка медработников к лицам старше 65 лет для оказания им помощи на дому. Для этого используют автотранспорт, приобретенный в 2019 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Ранее службы «Мобильная бригада» занимались в регионе доставкой граждан старше 65 лет в медицинские организации для прохождения профмедосмотров и диспансеризации. Службы вернутся к прежней деятельности, когда ситуация с COVID-19 в Амурской области нормализуется, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Приамурья.

Амурчане, которым требуется помощь в период пандемии COVID-19, могут обращаться по телефону 112.