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Благовещенки: нас разлучили в роддоме с новорожденными из-за контакта с COVID

Благовещенки: нас разлучили в роддоме с новорожденными из-за контакта с COVID

В Амур.инфо обратились две благовещенки, которые рассказали, что 3 июня после родов их поместили в палату с женщиной, у которой. по их словам, на следующий день подтвердился COVID. Мам и новорожденных через сутки развезли по разным больницам.

«После родов нас положили в палату с этой женщиной. На следующий день пришли медики и сказали, что у нее пришел положительный тест на COVID. Сказали, с детьми надо разделять. Мы сначала отказывались от разделения с детьми, но нас заверили, что если через три дня придут отрицательные анализы, то нас соединят. Хотя есть информация, что могут продержать и 14 дней», – рассказала благовещенка Мария.

Женщин также вывезли из роддома. «Нас привезли в обсерватор на Краснофлотской, где мы сейчас находимся. Нам нужно проходить обследования, но про это ничего не говорят. Гинеколог только приезжал и всё, – рассказала другая роженица. – Мы очень беспокоимся за детей, их видели меньше суток. Экспресс-тесты нам не делают, сказали, будут делать обычные анализы – это 2-3 дня. Мы не понимаем, почему женщина попала в роддом с такой инфекцией. Она ведь не только с нами контактировала, она и в столовую ходила, и по коридору тоже. А родивших выписывают домой. Там всех надо обследовать».

Амур.инфо направило два запроса в министерство здравоохранения, которые касаются не только дальнейшей судьбы двух женщин и их детей, но и разъяснений, закроют ли теперь городской роддом на карантин, будут ли сдавать анализы на COVID готовящиеся к родам женщины, и, если да, то где и на каком сроке.

По словам женщин, первый тест на COVID у них оказался отрицательным, ждут второго.

Редакция направила запрос в министерство здравоохранения Амурской области с просьбой официально подтвердить факт появления роженицы с новой коронавирусной инфекцией в роддоме Благовещенска. Ответа на момент публикации не последовало.

В то же время на официальном сайте амурского минздрава появилась информация следующего характера: «Поступление на плановое родоразрешение в городской родильный дом временно приостановлено. До особого распоряжения беременных Благовещенска будет принимать областной перинатальный центр.

В Амурской области с 31 марта 2020 года проводится обследование беременных с хроническими соматическими заболеваниями и острыми респираторными заболеваниями, которые относятся к группе риска.

”Для поступления в акушерские стационары врачи-перинатологи направляют беременных на консультацию к врачу-терапевту по месту жительства для осмотра и получения карантинной справки сроком годности до 3-х дней. Врачи-терапевты при отсутствии клинической картины острых респираторных заболеваний и при отсутствии данных о контакте с лицами больными новой коронавирусной инфекцией, выдают карантинную справку. При госпитализации по экстренным и неотложным состояниям медицинская помощь оказывается без предоставления карантинной справки и с соблюдением всех эпидемиологических мероприятий. При поступлении каждая беременная предоставляет информацию по возможным инфекционным контактам и перенесенным инфекционным заболеваниям. В случае отсутствия данных об инфекционных заболеваниях и после проведения термометрии беременным оказывается медицинская помощь согласно маршрутизации в полном объеме”, – отмечает заместитель министра здравоохранения по вопросам родовспоможения и оказания медицинской помощи детям Елена Мирлас.

Она также сообщила, что при наличии острых респираторных заболеваний или гипертермии, пациентки родоразрешаются в боксах-изоляторах с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, в том числе с проведением исследования на новую коронавирусную инфекцию (методом ПЦР из зева и носа). В случае получения положительного результата на COVID-19 пациенток отправляют в инфекционные госпитали.

В инфекционном госпитале БГКБ организовано акушерское отделение с родово-операционным блоком для оказания медицинской помощи беременным женщинам с подозрением на инфицирование или с подтвержденной инфекцией.

В министерстве здравоохранения Амурской области подчеркивают: все противоэпидемические мероприятия, которые проводятся в лечебных учреждениях амбулаторного звена и стационарах, направлены на недопущение новых случаев заражения COVID-19 среди пациентов и персонала, на создание барьера для распространения коронавирусной инфекции.

Все мероприятия проводятся в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. "Никаких критических ситуаций у нас нет. Везде идет наша повседневная работа по охране здоровья населения. Да, периодически возникают сложности, локальные ситуации, требующие особого контроля и немедленного реагирования. Но это обычный режим деятельности всех наших служб, ведь медики каждый день сталкиваются с экстренными вопросами и так же экстренно их решают.

Однако, к сожалению, в социальных сетях периодически возникают информационные сообщения панического характера, которые используют некоторые СМИ для создания “горячих новостей”. Убедительно просим представителей прессы ориентироваться на официальные сведения. И очень рассчитываем на понимание пациентов, которым подчас приходится испытывать неудобства при проведении тех или иных противоэпидемических мероприятий", – сказала и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева».

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#дети #здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • headache

    headache
    1 час назад

    Жесть!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "После родов нас положили в палату с этой женщиной. На следующий день пришли медики и сказали, что у нее пришел положительный тест на COVID".

    Ждали результаты теста и, тем не менее, двух здоровых рожениц подселили к потенциально зараженной?...

  • headache

    headache
    1 час назад

    Myxira"После родов нас положили в палату с этой женщиной. На следующий день пришли медики и сказали, что у нее пришел положительный тест на COVID".

    Ждали результаты теста и, тем не менее, двух здоровых рожениц подселили к потенциально зараженной?...


    Я же говорю, жесть. Сейчас идет борьба за " больных" как можно больше и дольше протянуть с этой "заразой" выгодно медикам, выгодно полицаям, чиновникам.

  • Myxira

    Myxira
    59 минут назад

    headache

    Myxira

    "После родов нас положили в палату с этой женщиной. На следующий день пришли медики и сказали, что у нее пришел положительный тест на COVID".

    Ждали результаты теста и, тем не менее, двух здоровых рожениц подселили к потенциально зараженной?...



    Я же говорю, жесть. Сейчас идет борьба за " больных" как можно больше и дольше протянуть с этой "заразой" выгодно медикам, выгодно полицаям, чиновникам.


    Ерунда. Это не выгодно, а самая обыкновенная, вопиющая халатность и пофигизм. Другого объяснения у меня нет.

  • Писака

    Писака
    44 минуты назад

    Врачи сами не знали, при поступлении эта мадам на вопросы контактировала, выезжала ответила , что нет. Когда уже родила, её начали искать по месту жительства , так как пришёл положительный тест, а нашли её в роддоме

  • GT28RUS

    GT28RUS
    33 минуты назад

    Я бы сказал преступные халатность и пофигизм. Стали невольными участниками «цирка с конями» вчера выписывались жена с дочкой. У них брали мазки для экспресс тестов в роддоме в обед. Роспотреб долго решал как быть с теми кто домой отправлялся именно 4-го. В итоге выписка должна была быть в 14 часов, выписали в 16. Сегодня пришли брать материалы на ПОВТОРНЫЙ анализ, хотя ещё нет результата первого. Жена расписалась что ознакомлена с режимом самоизоляции в роддоме для больницы и в What’s App писала ответное сообщение об ознакомлении для Роспотребнадзора. Ко мне как постоянно проживающему с ней мужу вопросов нет. С одной стороны смешного от этого фарса, а как призадумаешься...

  • vertex

    vertex
    33 минуты назад

    "На честном слове тесты проводят?)"

  • GT28RUS

    GT28RUS
    31 минута назад

    Извиняюсь, что несколько сумбурно описал ситуацию, но как есть.

  • GT28RUS

    GT28RUS
    29 минут назад

    Непонятна мне ситуация со сдачей анализов с разницей в день, но видать мне не являющемся вирусологом этого непонять.

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    28 минут назад

    Не удивляюсь . В областном роддоме , после родов положили в палату с девочкой больной туберкулезом , выяснилось , когда пошли делать флюрку , через 3 дня после родов . Но ничего , все обошлось . Девочка кстати была студент -медик на 5 курсе .

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    25 минут назад

    GT28RUSЯ бы сказал преступные халатность и пофигизм. Стали невольными участниками «цирка с конями» вчера выписывались жена с дочкой. У них брали мазки для экспресс тестов в роддоме в обед. Роспотреб долго решал как быть с теми кто домой отправлялся именно 4-го. В итоге выписка должна была быть в 14 часов, выписали в 16. Сегодня пришли брать материалы на ПОВТОРНЫЙ анализ, хотя ещё нет результата первого. Жена расписалась что ознакомлена с режимом самоизоляции в роддоме для больницы и в What’s App писала ответное сообщение об ознакомлении для Роспотребнадзора. Ко мне как постоянно проживающему с ней мужу вопросов нет. С одной стороны смешного от этого фарса, а как призадумаешься...


    Поздравляю , с принцессой , пусть растет умницей и красавицей на радость папе и маме )

  • GT28RUS

    GT28RUS
    21 минута назад

    Спасибо огромное)

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