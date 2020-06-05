В Амурской области шесть больных коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

Шесть человек с диагнозом COVID-19 в Амурской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Пациенты находятся на стационарном лечении с внебольничными пневмониями. Детей на аппаратах ИВЛ нет.

О состоянии больных коронавирусом в области на заседании оперативного штаба доложила и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

«На сегодняшний день в области развернуто 8 госпиталей на 670 коек, проводится обследование условно здоровых граждан, медицинских сотрудников, беременных женщин, людей в возрасте 65 лет и старше, лаборатории работают на полную мощность, – сообщила министр. – В стационарах лечатся 336 пациентов. 36 пациентов, заболевших COVID-19, проходят лечение амбулаторно, выписаны с выздоровлением – 217 пациентов. Умерших от COVID-19 – 3 человека с начала пандемии».

Средствами индивидуальной защиты медорганизации обеспечены на период от 14 до 30 дней в зависимости от наименований. Имеется месячный запас лекарственных препаратов. Регулярно ведется пополнение запасов противовирусных и антибактериальных препаратов. На следующей неделе ожидается поставка многоразовых средств защиты.

С момента работы «горячей линии» принято 14 602 обращения по вопросам COVID-19, в том числе 100 за последние сутки, сообщает правительство Амурской области.