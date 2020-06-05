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В Амурской области шесть больных коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

В Амурской области шесть больных коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
Фото: www.amurobl.ru

Шесть человек с диагнозом COVID-19 в Амурской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Пациенты находятся на стационарном лечении с внебольничными пневмониями. Детей на аппаратах ИВЛ нет.

О состоянии больных коронавирусом в области на заседании оперативного штаба доложила и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

«На сегодняшний день в области развернуто 8 госпиталей на 670 коек, проводится обследование условно здоровых граждан, медицинских сотрудников, беременных женщин, людей в возрасте 65 лет и старше, лаборатории работают на полную мощность, – сообщила министр. – В стационарах лечатся 336 пациентов. 36 пациентов, заболевших COVID-19, проходят лечение амбулаторно, выписаны с выздоровлением – 217 пациентов. Умерших от COVID-19 – 3 человека с начала пандемии».

Средствами индивидуальной защиты медорганизации обеспечены на период от 14 до 30 дней в зависимости от наименований. Имеется месячный запас лекарственных препаратов. Регулярно ведется пополнение запасов противовирусных и антибактериальных препаратов. На следующей неделе ожидается поставка многоразовых средств защиты.

С момента работы «горячей линии» принято 14 602 обращения по вопросам COVID-19, в том числе 100 за последние сутки, сообщает правительство Амурской области.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Умерло с начала пандемии 3 человека,я так поняла,скоро будет 0 человек,супер!Ждем ЦУ из Москвы.

  • копеечка

    копеечка
    52 минуты назад

    В стационарах лечатся 336 пациентов. 36 пациентов, заболевших COVID-19, проходят лечение амбулаторно, выписаны с выздоровлением – 217 пациентов.

    336+36+217=589

    Всего заболевших 615, 3 умерли, где еще 23 человека?

  • Алинка я

    Алинка я
    49 минут назад

    Совсем заврались

  • Вета007

    Вета007
    17 минут назад

    копеечкаВ стационарах лечатся 336 пациентов. 36 пациентов, заболевших COVID-19, проходят лечение амбулаторно, выписаны с выздоровлением – 217 пациентов.

    336+36+217=589

    Всего заболевших 615, 3 умерли, где еще 23 человека?


    Это случайные потери наверное. Например, капельница на голову упала, судно соседи по палате кинули... Ну мало ли )))

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