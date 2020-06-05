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В Благовещенске на двух участках дорог ограничено движение транспорта

В Благовещенске на двух участках дорог ограничено движение транспорта
Фото: www.admblag.ru

В Благовещенске ограничено движение на улицах Заводская и Амурская. На участках дорог с 5 по 7 июня отремонтируют инженерные сети.

В связи с проведением работ на инженерных сетях с 5 по 7 июня в Благовещенске будет ограничено движение транспортных средств по улице Заводской между Калинина и Мухина. На участке перекроют половину проезжей части.

Кроме этого, половину дороги перекроют на участке Амурской между Пушкина и Лазо. Здесь также проводятся работы на инженерных сетях, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#дороги

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    3 минуты назад

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