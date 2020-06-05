Кратковременные дожди: прогноз погоды в Амурской области на 6 июня

В Амурской области 6 июня ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днём с грозами. Ночью и в утренние часы туман, дымка.

Ветер южный, юго-восточный слабый, при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 9...14, по северу при прояснении – от нуля до плюс 5, днем – 22...27, по северу в дожде – около 15 градусов тепла.

В Благовещенске переменно облачно, во второй половине ночи и дня пройдет кратковременный дождь. Ветер с юга ночью разгонится до 5-10 метров в секунду, днём – 6-11 метров в секунду. Уличные термометры ночью покажут плюс 11...13, днем – 23...25, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

Как сообщало Амур.инфо, с 8 по 9 июня в области ожидаются ливни с грозами и сильный ветер. Через территорию Приамурья пройдет активный западный циклон.