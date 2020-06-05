В Карелии женщина заставила своих детей обворовать квартиру соседки

В апреле 2020 года женщина заставила двух сыновей обворовать квартиру соседки. Об этом рассказали в пресс-службе карельской прокуратуры.

По версии правоохранителей, 31-летняя жительница Карелии дала своим сыновьям 12 и 10 лет указание похитить деньги из квартиры соседки, с которой она в это время распивала алкоголь у себя дома, сообщает «Карелinfo».

Дети, послушавшись маму и убедившись, что никто их не заметил, проникли в квартиру соседки. Дверь была незаперта, поэтому особого труда «операция» для несовершеннолетних не составила. В итоге дети похитили из квартиры 21 000 рублей.

Уголовное дело в отношении матери несовершеннолетних направлено в Пряжинский районный суд.