Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:02 0

В Карелии женщина заставила своих детей обворовать квартиру соседки

В Карелии женщина заставила своих детей обворовать квартиру соседки
Фото: Ximena Aragone с сайта Pixabay

В апреле 2020 года женщина заставила двух сыновей обворовать квартиру соседки. Об этом рассказали в пресс-службе карельской прокуратуры.

По версии правоохранителей, 31-летняя жительница Карелии дала своим сыновьям 12 и 10 лет указание похитить деньги из квартиры соседки, с которой она в это время распивала алкоголь у себя дома, сообщает «Карелinfo».

Дети, послушавшись маму и убедившись, что никто их не заметил, проникли в квартиру соседки. Дверь была незаперта, поэтому особого труда «операция» для несовершеннолетних не составила. В итоге дети похитили из квартиры 21 000 рублей.

Уголовное дело в отношении матери несовершеннолетних направлено в Пряжинский районный суд.

Просмотров всего: 34

#дети #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 9

Амурчанин может лишиться свободы на 5 лет за найденный порох
В России и мире

Сын отправил маме селфи за считанные минуты до авиакатастрофы
В России и мире 3

Школьнице отказались выдавать аттестат из-за прически
Происшествия 2

Задержанному в Тынде из-за взятки полицейскому предъявлено обвинение
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь