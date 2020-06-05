Стало известно, на ремонт каких дорог потратят 912 миллионов, выделенных Приамурью

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Амурская область в ближайший месяц получит 912,5 миллиона рублей из федерального бюджета на восстановление дорог после наводнения. Планируется отремонтировать около 140 километров региональных и 55 километров муниципальных дорог в наиболее пострадавших районах.

Это Мазановский, Завитинский, Архаринский, Свободненский, Ромненский, Зейский, Октябрьский, Михайловский и другие районы. Летом текущего года начнется восстановление 46 километров дорог в Мазановском районе, в том числе участка от 142 километра до 168 километра автодороги регионального значения Введеновка – Февральск.

В Свободненском районе приступят к ремонту моста на дороге Черновка – Чембары – Нижние Бузули. Более 50 километров региональной сети будет восстановлено в Ромненском районе.

В Константиновском районе планируется восстановить несколько участков на автодороге Крестовоздвиженка – Поярково – Калинино и участок с 28 километра по 39 километр дороги Верхний Уртуй – Зеньковка.

Проблему недостатка финансирования на восстановление транспортной инфраструктуры, пострадавшей в результате паводков в 2018 году и в 2019 году, озвучил губернатор Амурской области Василий Орлов президенту на заседании о мерах по предотвращению и ликвидации последствий ЧС природного характера в России.

4 июня на заседании правительства РФ подтверждено выделение пяти регионам ДФО почти 1,7 миллиарда рублей на восстановление автодорожной инфраструктуры.

По информации областного минтранса, разрушению подверглось 366,2 километра дорог регионального и местного значения, 44 моста и 107 водопропускных труб. В 2019 году проезд по размытым участкам дорог восстанавливался за счет отвлечения средств дорожного фонда с планируемых ремонтов.

«Масштаб нанесенного ущерба дорогам в результате паводков мы еще долго будем догонять. Уже сейчас видим эффект отложенного действия: в зиму мы вошли с переувлажнением почвы, весной началось оттаивание грунтов. Область у нас развивающаяся, ведется много строек, сельхозпроизводство развивается, механизированное воздействие большегрузного транспорта на покрытие переувлажненной проезжей части автомобильных дорог неизбежно ведет к разрушению дорог. Если объективно оценить состояние дорожной сети области, то сейчас она в упадке. Нужно строительство и качественное содержание дорог и мостов, средств регионального дорожного фонда недостаточно, для этого необходима стабильная федеральная поддержка. Над привлечением средств федерального бюджета мы сейчас работаем, уже есть результат», – рассказал руководитель регионального минтранса Александр Зеленин.