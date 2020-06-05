Число случаев COVID-19 в Амурской области достигло 615

В Амурской области общее число заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 615. Такую информацию озвучила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Ольга Курганова.

«На сегодняшний день зарегистрировано 615 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, заболеваемость составляет 78 на 100 тысяч населения. Уже выписано 208 человек. Показатель распространения инфекции за последние 7 дней не изменился и составляет – 1. В разных территориях это разные значения. В Благовещенске держится на уровне – 1,1, в Свободном этот коэффициент составляет 1,6», – цитирует Курганову 5 июня пресс-служба правительства Амурской области.

Таким образом, число новых случаев COVID-19 составляет 27.

Ольга Курганова сообщила, что в Приамурье действует 49 семейных очагов, зафиксировано 300 контактных лиц.

Отмечается рост случаев заболеваемости внебольничной пневмонией, увеличение количества случаев пневмонии среди граждан в возрасте старше 65 лет и граждан трудоспособного возраста.

Продолжаются рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением противоэпидемического режима, грубых нарушений не зафиксировано.

По информации амурского управления Роспотребнадзора, прогнозируется возрастание пассажиропотока на авиатранспорте. В связи с этим предложено обратить большее внимание на тепловизионный контроль в аэропорту Благовещенска.