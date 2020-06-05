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сегодня, 15:31 4

Число случаев COVID-19 в Амурской области достигло 615

Число случаев COVID-19 в Амурской области достигло 615
Фото: pixabay.com

В Амурской области общее число заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 615. Такую информацию озвучила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Ольга Курганова.

«На сегодняшний день зарегистрировано 615 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, заболеваемость составляет 78 на 100 тысяч населения. Уже выписано 208 человек. Показатель распространения инфекции за последние 7 дней не изменился и составляет – 1. В разных территориях это разные значения. В Благовещенске держится на уровне – 1,1, в Свободном этот коэффициент составляет 1,6», – цитирует Курганову 5 июня пресс-служба правительства Амурской области.

Таким образом, число новых случаев COVID-19 составляет 27.

Ольга Курганова сообщила, что в Приамурье действует 49 семейных очагов, зафиксировано 300 контактных лиц.

Отмечается рост случаев заболеваемости внебольничной пневмонией, увеличение количества случаев пневмонии среди граждан в возрасте старше 65 лет и граждан трудоспособного возраста.

Продолжаются рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением противоэпидемического режима, грубых нарушений не зафиксировано.

По информации амурского управления Роспотребнадзора, прогнозируется возрастание пассажиропотока на авиатранспорте. В связи с этим предложено обратить большее внимание на тепловизионный контроль в аэропорту Благовещенска.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    31 минута назад

    вообще контроля нет-перестала работать медицина

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    18 минут назад

    В каких населенных пунктах эти +27? Статья ни о чем. На отвали...

  • retired21

    retired21
    17 минут назад

    статистика становится все жестче?)))

  • Nik_77

    Nik_77
    2 минуты назад

    Запустили ситуацию в области. Полная жо...а. Больше всего прирост Благовещенск и Свободный. Дает о себе знать транзит вахтовиков-гастарбайтеров.

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