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«Уральские авиалинии» возвращают бесплатное питание на рейсы Благовещенск – Москва

«Уральские авиалинии» возвращают бесплатное питание на рейсы Благовещенск – Москва

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возвращает бесплатное питание на рейсы Благовещенск – Москва. Кормить пассажиров экономкласса начнут с 8 июня.

Информацию об изменениях условий перелетов Амур.инфо сообщили в авиационно-туристическом агентстве. 5 июня в агентство пришло письмо с меню для пассажирского рациона.

Стоимость билетов после возвращения питания не увеличится. Как отметили в агентстве, билеты даже стали немного дешевле. Если в апреле–мае перелет обходился в сумму от 20 тысяч рублей, то в июне билеты подешевели до 15 тысяч.

Однако гибкая ценовая политика в Благовещенске пока не увеличила количество пассажиров.

«Мы думали, в июне начнут летать, но в связи с тем, что меры продлевают (это и карантин, и справки надо сдавать на коронавирус, и две недели сидеть в обсерваторе), народ массово сдает билеты, – рассказала собеседник агентства. – Приходят и говорят, что готовы лететь хоть сейчас, и деньги собирали, и отпуск запланировали. Но отпуск и так короткий, а в связи с этими мерами, смысла нет лететь. Сейчас массово сдают билеты, а июль пока ждет, что будет дальше. Если снимут карантинные меры, то народ полетит».

Как сообщало Амур.инфо 3 июня, авиакомпания перестала кормить пассажиров еще в марте. Мера, как пояснили в публичном поле «Уральские авиалинии», временная, связанная с коронавирусом и экономическими трудностями. Питание пассажирам предлагалось оплатить отдельно, либо брать продукты в самолет с собой. При этом не все пассажиры оказались в достаточной мере проинформированы по этому поводу. В редакцию обратилась женщина, которая с двумя детьми полетела из Благовещенска в Москву. О том, что кормить пассажиров никто не будет, она узнала уже в воздухе.

После выхода публикации стало известно, что питание на борт возвращается и для пассажиров экономкласса. Готовить обеды продолжат также в благовещенском цехе бортового питания.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    32 минуты назад

    Смешные у них маркетологи. Ну уберите тогда кресла из салона. Пусть пассажиры стоя летают. Больше влезет, билеты станут дешевле.

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