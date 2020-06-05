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сегодня, 15:14 0

Сестра Жанны Фриске изменила имидж и стала похожа на сестру

Сестра Жанны Фриске изменила имидж и стала похожа на сестру
Фото: instagram.com/friske_natalia/

Сестра певицы Жанны Фриске, умершей в июне 2015 года, Наталья, после весеннего преображения стала похожа на свою сестру. Свежей фотографией Наталья поделилась в Инстаграме.

После самоизоляции звезда выбралась в один из салонов красоты, которые открылись после послаблений, связанных с коронавирусом. Наталье сделали новую стрижку и покрасили волосы.

Ранее подписчики неоднократно отмечали сходство Натальи и Жанны. Этот раз не стал исключением: «Вылитая Жанна!», «Когда вам делают такую укладку, от сестры не отличишь», «Как же вы похожи с вашей сестричкой», «Вы такая красивая, встретила бы на улице и не отличила бы от Жанны», «В вашей семье все такие красивые и так друг на друга похожи!» – оставили пользователи комментарии под фото.

Наталья Фриске на 12 лет моложе своей сестры. Наталья и Жанна были очень близки, Наталья часто публикует фотографии с сестрой. Однако после смерти Жанны, как и другие родственники, она не может видеться со своим племянником, которого воспитывает Дмитрий Шепелев. Наталья верит, что в будущем будет общаться с племянником Платоном.

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#шоу-бизнес

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