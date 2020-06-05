В Амурской области хотят создать новый заказник и объединить в один два действующих

На совещании в Законодательном собрании Амурской области обсудили проблемы и перспективы особо охраняемых природных территорий региона. Обсуждение было инициировано аграрным комитетом. В Приамурье планируется создать новый заказник, а два уже действующих объединить в один.

«Второй год наш комитет работает над проблемами точечно. То есть берет какое-то одно направление и досконально его прорабатывает. Вот дошла очередь до особо охраняемых природных территорий. Мы считаем, что, во-первых, необходимо создавать новые заказники и заповедники. Они должны занимать не менее 10 % территории области. Во-вторых, вновь создаваемые территории должны активно включаться в научную деятельность и просветительскую работу. В-третьих, насколько нам известно, очень давно не проводилась инвентаризация памятников природы, и, возможно, с нее даже стоит начать», – отметила председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии амурского заксобрания Ирина Киевская.

На сегодняшний день особо охраняемые природные территории в Амурской области представлены тремя заповедниками с общей площадью около 400 тысяч гектаров, 28 заказниками (комплексными, зоологическими, ихтиологическими, орнитологическими и ботаническими) и одним парком устойчивого развития. В общей сложности ООПТ занимают чуть более 6 % территории региона.

По информации дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ, среди ближайших планов – реорганизация двух амурских заказников «Благовещенского» и «Березовского», располагающихся на противоположных берегах реки Зея. Объединение территорий позволит установить единый режим охраны природы, позволит более эффективно вести работу по сохранению поголовья краснокнижных птиц, гнездящихся в этих районах, упростит процедуру административных взысканий с нарушителей природоохранного законодательства. В результате объединения с попутным присоединением ранее не охраняемых земель площадь «Березовского» заказника составит более 20 тысяч гектаров.

Фото: zsamur.ru

Параллельно специалисты дирекции готовят документы для министерства природных ресурсов РФ с просьбой о расширении перечня территорий, подпадающих под действие Рамсарской конвенции. В список водно-болотных угодий международного значения, в который уже входит Муравьевский заказник, планируется включить «Амурский» с его охранной зоной, «Березовский» и «Таншинский».

Также, по словам заместителя директора дирекции Андрея Тарасова, в чуть более отдаленной перспективе – создание нового заказника в долине реки Алим в Благовещенском районе. Это заболоченная территория, пригодная для гнездования водоплавающих птиц. Не так давно экологами там была замечена редкая для Амурской области птица – большая колпица. Она включена как в региональную Красную книгу, так и федеральную.

«Если для реализации каких-либо мероприятий необходимы изменения законодательства, комитет открыт для предложений. Я думаю, что в сентябре мы еще раз соберемся тем же составом и более углубленно обсудим, что еще мы можем сделать для развития территориальных форм охраны природы», – цитирует Ирину Киевскую пресс-служба амурского заксобрания.

Киевская добавила, что 9 июня намерена посетить природный парк «Бурейский», изучить его техническую оснащенность и возможности развития экологического туризма.

Также в честь Дня эколога Ирина Александровна вручила благодарности председателя заксобрания председателю амурского отделения Русского географического общества Геннадию Илларионову и руководителю ГБУ «Экология» Василию Офицерову.