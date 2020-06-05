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Комплекс «Ангара» на Восточном обеспечит РФ гарантированный доступ в космос (видео)

Комплекс «Ангара» на Восточном обеспечит РФ гарантированный доступ в космос (видео)
Фото: скриншот видео

ЦЭНКИ представил фильм о строительстве второй очереди космодрома Восточный – космического ракетного комплекса «Ангара». В семиминутный видеоролик вошли самые актуальные кадры и интервью о стройке и самом космодроме.

В ближайшее время из Северодвинска Архангельской области на Восточный отправятся водным путем гигантский пусковой стол и специальное оборудование для нового стартового комплекса.

Через 3 года с новой стартовой площадки стартует первая тяжелая ракета «Ангара». А в 2025 году ракета-носитель «Ангара» выведет в космос пилотируемый корабль. Ввод космического ракетного комплекса «Ангара» позволит запускать космические аппараты всех типов со своей территории и обеспечит России независимый гарантированный доступ в космос.

«Строительство идет полным ходом. Мы поставили основную часть оборудования, определенную 2021 годом, мы заканчиваем строительство командного пункта – наши коллеги ПСО «Казань», – рассказывает в фильме гендиректор АО «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков. Уточняется, что на участке трудится около 300 человек.

Основным разработчиком наземного стартового и технологического оборудования для первого гражданского космодрома России стало АО «ЦЭНКИ», сообщает пресс-служба этой организации.

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#космодром #космос

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