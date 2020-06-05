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В Циолковском построят парк культуры и отдыха

В Циолковском построят парк культуры и отдыха

Глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий сообщил в своем инстаграм-аккаунте, что благоустройство космического города продолжается. А уже в следующем году жители смогут гулять в Парке культуры и отдыха.

«Мы продолжаем благоустраивать наш город. В прошлом году мы начали эту работу в районе культурно-досугового центра, на этой аллее были установлены уличные светильники, в ближайшее время начнут благоустройство этой территории в рамках проекта “Комфортная городская среда”, – рассказал в видеообращении Сергей Левицкий. – Бетонные плиты демонтируют, дорожки вымостят тротуарной плиткой, установят скамейки с навесом для защиты от дождя, малые архитектурные формы».

Глава Циолковского напомнил, что на площади у культурно-досугового центра уже установлен большой светодиодный экран, на котором будет демонстрироваться социальная реклама и мультфильмы. На самой площади завершается работа по укладке тротуарной плитки.

«Наш парк культуры и отдыха будет построен на этой территории, строительство начнется в марте и завершится в сентябре следующего года, сейчас утверждается проектно-сметная документация», – добавил глава города.

Предварительно, на обустройство парка потребуется 120 миллионов рублей. Из этой суммы 45 миллионов выделит федеральный бюджет, так как Циолковский победил во Всероссийском конкурсе среди малых городов и исторических поселений; сумму в 32 миллиона должен софинансировать бюджет Циолковского; еще 43 миллиона – бюджет Амурской области.

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#строительство #Циолковский

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