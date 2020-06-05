Опубликована карта размещения новых комплексов фиксации нарушений ПДД на трассе «Амур»

На федеральной трассе «Амур» установят 35 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Комплексы уже работают на 17 участках дороги «Амур» Чита – Хабаровск на территории ЕАО. Еще 18 устройств установлено в Амурской области.

Планируется, что они начнут работать с 1 июля. Как сообщает ФКУ ДСД «Дальний Восток», мера направлена на повышение уровня безопасности движения: контроль скорости позволит снизить вероятность ДТП. С расположением комплексов фото- и видеофиксации нарушений на территории Амурской области можно ознакомиться по ссылке.

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Любовь Чуприна