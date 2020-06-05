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В Шимановске снимается особый режим въезда и выезда

В Шимановске снимается особый режим въезда и выезда
Фото: amurobl.ru

В Приамурье на заседании оперативного штаба приняли решение об отмене особого режима въезда и выезда в Шимановске. Это связано с «заметной» нормализацией эпидемиологической обстановки в муниципалитете.

Такой режим в Шимановске был введен 18 мая.

Что касается города Свободного, то особый режим здесь решено продлить еще на две недели. Обстановка в городе по-прежнему остается непростой, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Я хочу акцентировать внимание всех глав городов и районов на организации соблюдения санитарных требований. Мы будем готовы делать те или иные шаги в части ослабления режима, если увидим, что работа ведется качественно, что ситуация улучшается», – сказал губернатор региона Василий Орлов.

В пресс-службе администрации Шимановска ИА «Амур.инфо» пояснили, что, действительно, решение о снятии особого режима въезда и выезда принято, но с какой даты он перестанет действовать, пока неизвестно. «Мы можем снять этот режим только по распоряжению губернатора, распоряжения губернатора на данный момент в городе еще нет», – сказали в пресс-службе.

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#коронавирус #транспорт #Шимановск

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Комментарии
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  • Итфат

    Итфат
    1 час назад

    Так а смысл в отмене? Чтобы ухудшить обстановку?

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