В Шимановске снимается особый режим въезда и выезда

Фото: amurobl.ru

В Приамурье на заседании оперативного штаба приняли решение об отмене особого режима въезда и выезда в Шимановске. Это связано с «заметной» нормализацией эпидемиологической обстановки в муниципалитете.

Такой режим в Шимановске был введен 18 мая.

Что касается города Свободного, то особый режим здесь решено продлить еще на две недели. Обстановка в городе по-прежнему остается непростой, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Я хочу акцентировать внимание всех глав городов и районов на организации соблюдения санитарных требований. Мы будем готовы делать те или иные шаги в части ослабления режима, если увидим, что работа ведется качественно, что ситуация улучшается», – сказал губернатор региона Василий Орлов.

В пресс-службе администрации Шимановска ИА «Амур.инфо» пояснили, что, действительно, решение о снятии особого режима въезда и выезда принято, но с какой даты он перестанет действовать, пока неизвестно. «Мы можем снять этот режим только по распоряжению губернатора, распоряжения губернатора на данный момент в городе еще нет», – сказали в пресс-службе.