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Амурчанин с диагнозом COVID-19: у нас заразилась вся семья

Амурчанин с диагнозом COVID-19: у нас заразилась вся семья
Фото: скриншот видео

Житель Завитинска Никита Пацкий, у которого подтвержден диагноз COVID-19, дал интервью программе «Простые вопросы». Сейчас 27-летний амурчанин лежит в Благовещенской городской больнице, где также лечение проходят его родители.

На связь со студией «Простых вопросов» Никита вышел по скайпу из больничной палаты. Он рассказал, что диагноз у него был подтвержден 26 мая.

«Заразился я от матери, у нас вся семья здесь – я, отец и мать находимся на лечении... Мама работает на федеральной трассе в гостиничном комплексе, предприятие не было закрыто, а люди же едут из Хабаровска, Владивостока, Читы, поэтому мать заразилась там, а мы от нее. Ей плохо было, она дома лежала, температура высокая, затруднение дыхания, потеря обоняния. Тянуть смысла не было, вызвали скорую, мать увезли сюда, диагностировали пневмонию, так же как и у меня», – рассказал мужчина.

Он добавил, что, как и многие, до случившегося не верил в существование такой инфекции, как COVID-19.

«Я вообще не верил в это до последнего. Пока не попал сюда, суть происходящего не понял. Есть запущенные люди, оба легких поражены, они мучаются действительно, вплоть до ИВЛ доходит», – поделился пациент инфекционного госпиталя. Подробнее смотрите в программе.

Уже после интервью Никита Пацкий прислал в редакцию сообщение, которое редакция решила опубликовать: «Я про медперсонал ничего не сказал: они молодцы, зашиваются на работе, бедные. Сутками в этих костюмах химзащиты, им памятник можно ставить каждому. Просто все на высшем уровне – и обеспечение, и отношение к людям, все отзывчивые. Знайте про это, если что».

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#коронавирус #Простые вопросы

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Комментарии
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  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    8 минут назад

    Заболела вся семья: мама, папа и я. Вот только Роспотребнадзор продолжает давать данные по Завитинску-2 больных человека. + 1 дед из Успеновки.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 минуты назад

    Спасибо, Никита!

    За тёплые слова о медиках.

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