В благовещенском технопарке «Кванториум-28» идет капитальный ремонт

Шесть лабораторий, зимний сад, игровая, мультимедиа, шахматная гостиная – все это ждет юных амурчан в отремонтированном здании детского технопарка «Кванториум-28» в новом учебном году. Сегодня на площадке дополнительного образования в Благовещенске (улица Пушкина, 44) идет капитальный ремонт.

В помещении площадью 1 145 квадратных метров уже полностью заменена система отопления, выполнена отмостка, отремонтирован фасад. Теперь строители приступили к перепланировке первого этажа: в холле и кабинетах демонтированы перегородки и полы, идет подготовка к заливке напольного покрытия, начался монтаж вентиляции и электропроводки.

«В левом крыле разместятся учебные зоны, в правом – развлекательно-познавательные. Детям будут доступны и аттракционы, связанные с интерактивными играми, и квадроцикл на подвижной платформе, и очки виртуальной реальности. В зимнем саду ребята смогут познакомиться с техникой безопасности и правилами поведения на природе. Для самых маленьких предусмотрена зона строительства завода. Здесь из гигантских кубиков Lego можно будет создавать здания и, таким образом, получить первые навыки архитектурного проектирования, – рассказала директор детского технопарка "Кванториум-28" Наталья Домашенко. – По дизайн-проекту кабинеты каждого направления будут оформлены в своем индивидуальном стиле и цветовом решении».

В ближайшей перспективе у здания технопарка появится подсветка и ограждение, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

«Мы впервые столкнулись с объектом такого масштаба. Очень интересный дизайн-проект», – отметила коммерческий директор строительной компании Татьяна Логинова.

Детский технопарк «Кванториум-28» – часть национального проекта «Образование». Деньги на ремонт выделены из областного бюджета. Общая стоимость работ – 28 миллионов рублей.

Фото пресс-службы министерства образования и науки Амурской области