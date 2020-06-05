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сегодня, 13:07 0

Центр Благовещенска останется без горячей воды

Центр Благовещенска останется без горячей воды
Фото: пресс-служба ТЭЦ Благовещенска

С 8 июня Благовещенске энергетики приступят к ремонту тепломагистрали центрального района. В связи с этим с 8:00 будет приостановлена подача горячего водоснабжения в домах от улицы 50-летия Октября до улицы Лазо между Ленина и Октябрьской.

Благовещенская ТЭЦ продолжает подготовку тепловых сетей к отопительному сезону. Специалисты проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали, часть оборудования заменят. Будет проведена диагностика состояния металла трубопроводов, обнаруженные неполадки устранят.

Горячее водоснабжение в центре города возобновится в 20:00 19 июня, поясняют в пресс-службе Благовещенской ТЭЦ.

Между тем специалисты завершили плановый ремонт тепломагистрали Северного района и начали частично подключать горячую воду потребителям 2-го и 3-го микрорайонов, районов КПП и ЦЭС. Полностью горячее водоснабжение вернется в дома 5 июня к 20:00.

С графиком отключений горячей воды можно ознакомиться по ссылке.

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#ЖКХ

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