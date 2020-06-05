В Сковородинском районе уничтожат более двух тонн алкоголя

Администрация Сковородинского района передала «Росспиртпрому» на хранение более двух тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции. Организации предстоит уничтожить 1 226 литров горячительной жидкости.

Нелегальный алкоголь был обнаружен и изъят во время рейдов. Всего администрацией Сковородинского района было проведено 13 рейдовых мероприятий, составлено 11 протоколов об административном правонарушении. Три дела были переданы в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области для дальнейшего принятия правового решения, сообщает районная администрация на своей странице в Инстаграме.

За все время работы было изъято из нелегального оборота 1 226 литров. В том числе: пиво и пивных напитков – 806 литров; спиртосодержащей жидкости – 14 литров; маркированной продукции – 249 литров; немаркированной продукции – 156 литров.

В мае в адрес Арбитражного суда области было направлено 7 административных дел, предусмотренные частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии). По всем делам назначены даты предварительных заседаний на июнь. После удовлетворения заявлений о привлечении индивидуальных предпринимателей к административной ответственности с изъятием алкогольной продукции, алкогольная продукция будет уничтожена Федеральной службой регулирования алкогольного рынка во Владивостоке.