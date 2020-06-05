Амурчанин может лишиться свободы на 5 лет за найденный порох

41-летний житель Тындинского района попался на незаконном хранении взрывчатого вещества. Транспортные полицейские обнаружили и изъяли в гараже, расположенном на приусадебном участке мужчины, две металлические банки с порошком черного цвета. Экспертиза показала, что это промышленный охотничий порох общим весом около 200 граммов.

Как было установлено, порох амурчанин нашел неподалеку от железнодорожной станции Тында в районе реки еще в 2012 году.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). В отношении амурчанина избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Максимальное наказание, предусмотренное указанной статьей, – лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей, сообщает Тындинский ЛО МВД России на транспорте.

Ведомство напоминает, что при добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ граждане освобождаются от уголовной ответственности.

Фото Тындинского ЛО МВД России на транспорте