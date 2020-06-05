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сегодня, 12:13 6

Амурчанин может лишиться свободы на 5 лет за найденный порох

Амурчанин может лишиться свободы на 5 лет за найденный порох

41-летний житель Тындинского района попался на незаконном хранении взрывчатого вещества. Транспортные полицейские обнаружили и изъяли в гараже, расположенном на приусадебном участке мужчины, две металлические банки с порошком черного цвета. Экспертиза показала, что это промышленный охотничий порох общим весом около 200 граммов.

Как было установлено, порох амурчанин нашел неподалеку от железнодорожной станции Тында в районе реки еще в 2012 году.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). В отношении амурчанина избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Максимальное наказание, предусмотренное указанной статьей, – лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей, сообщает Тындинский ЛО МВД России на транспорте.

Ведомство напоминает, что при добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ граждане освобождаются от уголовной ответственности.

Фото Тындинского ЛО МВД России на транспорте

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#происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Найдёшь на тротуаре 100 рублей - пришьют грабёж

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Tуман

    Найдёшь на тротуаре 100 рублей - пришьют грабёж



    Ты их в гараже не храни!





    ~~Транспортные полицейские обнаружили и изъяли в гараже



    А то транспортная полиция будет шариться по гаражам да и наткнётся...



    А что, кстати, в гараже делали транспортные полицаи? О_О



  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Oldlord



    А что, кстати, в гараже делали транспортные полицаи?



    Порох искали.

  • alexalg

    alexalg
    22 минуты назад

    Совсем озверели

  • цеховик

    цеховик
    22 минуты назад

    Надо, срочно, линейки и игрушки из целлулоида выкинуть. Припаяют изготовление бомб.

  • цеховик

    цеховик
    10 минут назад

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