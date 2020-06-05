Сын отправил маме селфи за считанные минуты до авиакатастрофы

Фото: Daniel Shedd

Мужчина послал своей матери групповое селфи с друзьями из аэропорта в пригороде американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс за за считанные минуты до смерти в авиакатастрофе. Самолет разбился через пять минут после взлета.

31 мая 39-летний Дэниел Шедд (Daniel Shedd) вместе с тремя университетскими друзьями собирался полетать на четырехместном одномоторном самолете под управлением одного из друзей.

Перед взлетом Шедд отправил матери фотографию, на которой были изображены счастливые участники полета. Через пять минут после взлета самолет разбился вблизи города Карлинвилл, штат Иллинойс.

Отец Шедда Чарльз рассказал, что это был первый полет его сына с друзьями, и он очень ждал этого события. «Они были в приподнятом настроении. Они были счастливы. Погода была отличная», – цитирует «Лента.ру» отца погибшего. Он отметил, что самолет был произведен в 1964 году и поддерживался в хорошем состоянии. Недавно он прошел ежегодную инспекцию.

В полиции сообщили, что несколько очевидцев на земле слышали шум, но не знали, что именно произошло. О причинах авиакатастрофы говорить рано, ведется расследование.

Ранее в США разбился вертолет с известным игроком NBA Коби Брайантом. На борту было девять человек, все они погибли.