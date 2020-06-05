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Благовещенские полицейские посадили цветы у детского дома

Благовещенские полицейские посадили цветы у детского дома
Фото: instagram.com/mvd_28_amur

Полицейские Благовещенска совместно с городской думой и муниципальным предприятием «Зеленстрой» приняли участие в озеленении подшефных территорий. Стражи порядка высадили цветы.

Сотрудники МО МВД России «Благовещенский» откликнулись на просьбу руководителей подшефных учреждений, сообщается в Инстаграме управления полиции по Благовещенску.

Они помогли с озеленением территорий детского дома в Садовом и благовещенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Мечта». Полицейские, соблюдая меры безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой, высадили цветы.

Также полицейские передали подарки победителям конкурса детского художественного творчества, посвященного 75-летию Победы. Призы ребята получили через руководителей подшефных учреждений.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    24 минуты назад

    Где ещё такое увидишь?...))

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