Благовещенские полицейские посадили цветы у детского дома

Полицейские Благовещенска совместно с городской думой и муниципальным предприятием «Зеленстрой» приняли участие в озеленении подшефных территорий. Стражи порядка высадили цветы.

Сотрудники МО МВД России «Благовещенский» откликнулись на просьбу руководителей подшефных учреждений, сообщается в Инстаграме управления полиции по Благовещенску.

Они помогли с озеленением территорий детского дома в Садовом и благовещенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Мечта». Полицейские, соблюдая меры безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой, высадили цветы.

Также полицейские передали подарки победителям конкурса детского художественного творчества, посвященного 75-летию Победы. Призы ребята получили через руководителей подшефных учреждений.