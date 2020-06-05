В России начался эксперимент по введению онлайн-тахографов

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В ближайшем будущем на смену инспекторам ДПС придут онлайн-тахографы. В России началось тестирование автоматизированной системы, которая фиксирует нарушения в онлайн-режиме. Онлайн-тахографы планируют только на новые грузовики и автобусы в 20 крупнейших агломерациях.

Введение онлайн-тахографов позволит выписывать штрафы за нарушение скоростного режима и режима труда и отдыха (РТО) водителей на основании данных, переданных с такого прибора онлайн. При использовании онлайн-тахографов, система сама выставит штраф. Предполагается, что новое оборудование сократит нагрузку сотрудников ГИБДД.

Вначале система будет использована при комплектации автобусов и троллейбусов в рамках обновления пассажирского транспорта, пояснил гендиректор ФБУ «Росавтотранс» Алексей Двойных. В. Сейчас идет проработка установки устройств и взаимодействие с системой передачи данных. Для обработки данных по заказу Минтранса уже разработана автоматизированная информационная система «Тахографический контроль». Функциональная часть системы проходит «процедуру расширения», сообщает «Коммерсант».

В Минтрансе подчеркнули, что принятие решений все же будет не полностью автоматическим. К должностному лицу будут попадать только сведения о нарушении. А решение о наказании будет принимать должностное лицо.

Между тем, юрист движения «Свобода выбора» Сергей Радько уверен, что внедрить тахографы для наказания водителей за превышение скорости будет сложно. «Точность измерения должна быть безупречной, но в этом есть сомнения. Для замера будет использоваться только спутниковый сигнал, который дает большие погрешности, особенно в условиях плотной застройки», считает эксперт.

Также возник вопрос, что будет, если стационарная камера на столбе показала нарушение, а тахограф — нет.

«Камера — это однопараметрический измеритель, которая напрямую получает значение скорости, пояснил глава ассоциации "Рустахоконтроль" Геннадий Мирошин. — Тахограф — прибор непрямого измерения, его показания зависят от настройки параметров специалистами мастерской. Перевозчик становится заложником работы мастера». Даже если новшество удастся внедрить, каждый тахограф обойдется перевозчикам в несколько сотен тысяч рублей, уверен он.

В период плотного проекта штрафная система онлайн действовать не будет. Для ее расширения на всю страну нужно решение на законодательном уровне. Документ предполагает отлагательный срок вступления в силу: год — для Москвы и Московской области, два года — для остальных регионов.