Мэрия Благовещенска: на обрезку каждого дерева должно быть разрешение управления ЖКХ

Фото: администрация Благовещенска

В школах и детсадах Благовещенска приступили к летним работам по благоустройству прилегающих территорий. В планах – провести декоративное озеленение дворов и площадок. Всего будет высажено более 400 саженцев кустарников и взрослых деревьев. Это сирень, карагана или акация, а также рябина, берёза, клен и сосна.

Высаживать деревья на территории образовательных учреждениях Благовещенска будут взамен спиленных аварийных карагачей и тополей, а также тех, что мешают устройству новых ограждений.

Накануне несколько образовательных учреждений посетил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев. Сейчас спил и обрезка деревьев в администрации находится на особом контроле, информирует пресс-служба мэрии. Чтобы получить разрешение на снос зелёных насаждений, необходимо обосновать необходимость этих действий.

«Одна из важных задач сегодня при составлении общегородской программы озеленения – это организация комплекса контрольных мероприятий за проведением санитарной и омолаживающей обрезки и, конечно, сноса деревьев. Это касается не только муниципальных учреждений, а всех без исключения: и строительных организаций, и управляющих компаний, и энергетиков, – отметил первый вице-мэр. – Специалисты управления ЖКХ будут выезжать на те площадки, где планируется тот или иной вид работ, и оценивать, насколько это необходимо. Только после этого будет выдано соответствующее разрешение или вынесен отказ».

Олег Имамеев также подчеркнул, что непременным условием любого сноса, неважно, это аварийные деревья или мешающие строительству объектов, является компенсационная посадка в не меньшем объеме, чем объем сноса деревьев.

В детском саду № 55 по улице Ленина, 233/1 и школе № 26 по улице Комсомольской, 21 к работам уже приступили. Подрядные организации начали демонтаж пролётов существующих изгородей, многие из которых деформированы. Кроме того, в предыдущие годы покосившиеся и покорёженные пролёты заменялись частично, поэтому сейчас они представляют собой набор разносортных по цвету, внешнему виду и степени изношенности секций.

Такие ограждения не выполняли свою основную функцию – не обеспечивали безопасность детей на территории образовательных учреждений.

Начав работу, сетуют руководители учреждений, столкнулись с общей проблемой – по периметру территорий растут деревья. Высаженные десятилетия назад, многие карагачи и тополя буквально вросли в старые ограждения, корни деревьев постепенно разрушили фундамент заборов, из-за разросшихся ветвей и стволов деформировались секции. Установить новые ограждения между этими деревьями невозможно, более того многие из них представляют опасность для воспитанников и учеников: сухие ветви отламываются при ветре, наклон некоторых из них вызывает большие опасения.

Например, в детском саду № 55 под снос, посчитала директор Наталья Пронькова, идут 14 деревьев. При этом, отмечает Наталья Юрьевна, в расчет брали только мешающие и аварийные деревья. Те, что растут на участках и не представляют опасности, будут сохранены. Взамен здесь хотят высадить сирень.

Большие планы по изменению «зелёного» фасада строят в школе № 26. По словам директора учреждения Эльмиры Кобыльниковой, старые карагачи также заменят кустарниками. Саженцы возьмут свои, из эколого-биологического центра, работающего при школе. Периметр со стороны улиц Амурской и Комсомольской, которые прилегают к тротуарным зонам, украсят 60 кустов.

«Мы посадим очень красивые растения, которые называются карагана. У них интересные цветы. И посадим столько же кустов сирени. Они не только украсят школьный двор, но и будут радовать походящих мимо горожан», – поделилась планами Эльмира Генриковна.

По информации администрации Благовещенска, в этом году на замену ограждений 12 корпусов 8 образовательных учреждений в рамках мероприятий по антитеррористической защищённости по программе «Развитие образования города Благовещенка» выделено порядка 22 миллионов рублей из городского бюджета.