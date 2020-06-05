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Школьнице отказались выдавать аттестат из-за прически

Школьнице отказались выдавать аттестат из-за прически
Фото: NBC News

В США школьницу не допустили к выпускному и отказались выдавать аттестат из-за того, что ее волосы заплетены в косички и окрашены в розовый цвет на концах.

Мать подростка Киана Хупер рассказала, что директор школы позвонила ей и сообщила, что 18-летнюю Кианжаней не допустят к церемонии вручения аттестата, если девушка не поменяет прическу.

«Вы судите человека по его волосам, выдавая аттестат. Это совершенно нелепо, особенно во время того, что творится сейчас в мире», – ответила тогда Хупер.

Адвокату семьи заявили в школе, что директор попросила только сменить цвет волос, так как он не соответствует установленному дресс-коду церемонии. Представители учебного заведения подчеркнули, что произошла путаница.

Тем не менее Киана Хупер утверждает, что директор школы потребовала у подростка полностью избавиться от косичек. По словам девочки, она давно ходит с косичками и во время обучения такой проблемы не было, сообщает «РЕН ТВ».

Сейчас Кианжаней все еще не допущена к церемонии вручения аттестатов. Подросток отказалась менять прическу или скрывать ее под головным убором.

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#дети #школа

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