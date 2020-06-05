В амурском селе Черемхово появится спортплощадка с современным оборудованием

В селе Черемхово Ивановского района оборудуют спортивную площадку. Заниматься спортом на современном оборудовании амурчане будут благодаря реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В этой программе село Черемхово поучаствовало впервые. До этого единственным местом для занятий спортом у местных жителей был спортзал сельской школы.

Теперь у амурчан появится специализированная площадка. Заниматься на ней смогут все желающие. Сейчас рабочие укладывают основание, а затем установят 14 тренажеров и тренажерную беседку. На создание спортплощадки потратят почти 2 миллиона рублей.

Село Черемхово благоустраивают благодаря еще одной программе по поддержке местных инициатив, организованной министерством финансов Приамурья. В прошлом году здесь отремонтировали дом культуры.

Проекты, реализуемые селами в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с обязательным участием амурчан. Они должны вложить в реализацию проектов не менее 20 % от их стоимости, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Фото: amurobl.ru