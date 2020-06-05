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В амурских больницах пополнился парк реанимобилей

В амурских больницах пополнился парк реанимобилей
Фото: amurzdrav.ru

В Амурскую область поступили 11 автомобилей скорой помощи класса «С». Спецмашины, укомплектованные реанимационным оборудованием, получили Тында, Белогорск, Свободный, Зея, Шимановск, Райчихинск, Сковородино и Благовещенск.

Технику получили 9 медицинских организаций по линии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, сообщает правительство Амурской области. Семь автомобилей Ford и 4 УАЗа уже прошли необходимую регистрацию и были направлены в города и районы.

Каждый автомобиль оснащен современным оборудованием. На вооружении транспортных средств имеется аппараты для сердечно-легочной реанимации, комплекты средств для иммобилизации и транспортировки пациента и еще десятки наименований аппаратов, инструментов, приспособлений и медикаментов для оказания скорой медицинской помощи, а также для санитарной эвакуации и мониторинга состояния организма человека вне медицинской организации.

«Машина укомплектована в соответствии с накладными документами, все в порядке», – заключил водитель скорой помощи Тындинской больницы Алексей Шабаев. Он также проверил работу всех устройств, включая спецсигналы – автомобиль УАЗ оказался полностью готовым к работе. Маркировка на лобовом стекле «Север» означает, что под капотом имеется предпусковой подогреватель двигателя – то, что нужно для работы в суровых климатических условиях. Новый реанимобиль Тындинской больницы отправился к месту приписки.

По машине получили также отделения скорой помощи Белогорской, Свободненской и Шимановской больниц, Зейская больница имени Б. Е. Смирнова, Райчихинская городская больница, Сковородинская ЦРБ и Территориальный центр медицины катастроф АОКБ.

Три автомобиля прибыли на станцию скорой помощи Благовещенска.

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#медицина #транспорт

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