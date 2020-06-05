Honda, ВАЗ и Toyota: в амурском ГИБДД назвали самые популярные в регионе авто

Фото: Амур.инфо

Honda, Toyota, ВАЗ – автомобили, которые пользуются наибольшей популярностью у амурчан. Об этом сообщает амурское УГИБДД. В регионе зарегистрировано около 325 тысяч авто. Таким образом, по статистике, транспорт имеет каждый второй житель области.

В стране самым популярным автомобилем в мае стала Lada Granta. За последний месяц весны дилерам Lada удалось продать 5,73 тысячи экземпляров Granta. Это почти вдвое меньше, чем в мае прошлого года, когда было реализовано 11,09 тысячи автомобилей.

На втором месте расположилась еще одна Lada – Vesta с майским результатом продаж 4,48 тысячи штук и аналогичным падением с 8,12 тысячи экземпляров в прошлом году. Третью строчку занял бюджетник Kia Rio, на котором остановили выбор 3,66 тысячи россиян. Падение продаж составило 56,3 %.

Положительную динамику в годичном выражении смогли продемонстрировать только пять брендов: китайские Haval 5 %, Changan 124 % и FAW, чьи продажи в мае увеличились на 5 %, 124 % и 19 % соответственно, а также Fiat (плюс 1 %) и Isuzu (плюс 29 %).

Продажи остальных представленных в России марок значительно сократились. Больше всех пострадал Ford, потерявший 100 % спроса и продавший только четыре автомобиля, Chevrolet с падением на 99 %, Zotye (минус 89 %), Infitini (минус 88 %) и Lifan (минус 87 %), пишет Авторамблер.

В целом мае российским дилерам удалось реализовать 63,03 тысячи легковых и коммерческих автомобилей, что на 51,8 % меньше, чем за тот же месяц прошлого года.