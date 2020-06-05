Амурских телезрителей предупредили о возможных перерывах вещания

Амурский областной радиотелевизионный передающий центр информирует жителей Амурской области о возможных перерывах теле- и радиовещания 8 июня. Перебои коснутся цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2» на территории всей области.

Перебои возможны в период с 2:00 до 5:00 общей продолжительностью до 15 минут.

В Благовещенске, Белогорске, Свободном, Прогрессе, Шимановске, Зее, Тынде и Невере возможны перебои цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2», FM-радиостанции «Радио России» с 2:00 до 11:00.

Также возможны перебои в приеме сигнала телеканала «Ю», FM-радиостанций «Радио Маяк» и «Вести-FM» с 2:00 до 11:00 в Благовещенске и FM-радиостанции «Дорожное радио» с 2:00 до 11:00 в Свободном, Белогорске Шимановске, Прогрессе, Зее, Тынде и Невере.

В «Амурском областном радиотелевизионном передающем центре» уточнили, что возможные перерывы вещания связаны с запланированными квартальными профилактическими работами, проводимыми на оборудовании. В этот период будут последовательно отключаться передатчики для контроля их работы.

Филиал РТРС «Амурский ОРТПЦ» приносит извинения за возможные неудобства.