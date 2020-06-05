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Задержанному в Тынде из-за взятки полицейскому предъявлено обвинение

Задержанному в Тынде из-за взятки полицейскому предъявлено обвинение
Фото: телеграм-канал «Амурские волны»

Полицейскому, который был задержан в Тынде по подозрению в получении взятки, предъявлено обвинение. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в следственном управлении СКР по Амурской области.

«Подследственный под стражей, ему предъявлено обвинение по пунктам "б" и "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством, в крупном размере)», – сказали в ведомстве, добавив, что расследование продолжается.

Как сообщало агентство, предполагается, что дознаватель отдела дознания муниципального отдела МВД России «Тындинский» 20 мая получил от одного из граждан 170 тысяч рублей.

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#криминал #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • AmurAdmin

    AmurAdmin
    2 часа назад

    Совсем охренел этот полицай, фриц и буржуй в одном флаконе, таких сажать надо и не подпускать к государственной работе!

  • известный

    известный
    2 часа назад

    Продажная сука.

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