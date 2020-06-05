Страх уходит: у россиян снижаются тревожные настроения, вызванные пандемией

Эксперты зафиксировали уменьшение уровня тревожности среди российских потребителей. Он по-прежнему высок, однако с апреля наблюдается тенденция к развороту тренда.

Результаты исследования BCG и холдинга «Ромир» опубликовал РБК. Уровень тревожности среди потребителей в России уменьшился по сравнению с апрелем, однако остается довольно высоким. Продажи 90 % товаров и услуг все еще не вышли в зону роста.

По сравнению с апрелем на 18 пунктов снизилось количество респондентов, которые считают, что худшее еще впереди. Месяц назад таких было 65 %, в мае — 47 %. Мнение о том, что мир находится в серьезной опасности, разделили в апреле 75 % участников опроса, а в мае их доля снизилась до 62 %.

Общественных мест продолжают избегать 85 вместо 75 %, а об изменении своих повседневных привычек в связи с COVID-19 заявили в мае 62 % респондентов вместо 75 % в апреле.

Большинство респондентов по-прежнему заявили, что испытывают стресс, при этом 55 % обретут уверенность, что ситуация находится под контролем, только когда в России перестанут появляться новые случаи COVID-19. 47 % будут считать, что это случилось после появления вакцины.

Исследователи пришли к выводу, что режим экономии у россиян сохранится надолго, хотя потребители намереваются постепенно восстанавливать свои расходы. Только три категории товаров и услуг из 45 продемонстрировали рост и вышли в «зеленую зону»: услуги ЖКХ, платного телевидения и продажа безрецептурных лечебных препаратов.



Наибольшие убытки терпят отрасли досуга и транспортных услуг: общественный транспорт, кинотеатры, спа-салоны и парки развлечений, а также услуги, связанные с отпусками и отдыхом. Эксперты отметили, что категорий, демонстрирующих рост, в России значительно меньше, чем на других рынках.

Категории косметики и одежды, скорее всего, придут в норму довольно быстро, считают эксперты, а дольше всех будут возвращаться к докризисному уровню отрасли, связанные с отдыхом, туризмом, и рестораны. Онлайн останется одним из наиболее успешных каналов продаж и после пандемии.

Представленное исследование BCG и холдинга «Ромир» стало второй волной изучения среза потребительских настроений: «Российские потребители — новая реальность». Его цель — анализ отношения потребителей к сложившейся ситуации в условиях пандемии COVID-19. В ходе исследования была проведена работа с 1 200 респондентами по всей России из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием по Москве. Проанализированы данные о потребительских расходах в 45+ товарных категориях.