Голосование по поправкам в Конституцию проведут в дистанционной электронной форме

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Центризбирком РФ утвердил порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию. Заявления для участия в нем можно будет подавать через портал госуслуг с 5 по 21 июня. А само дистанционное голосование проведут с 25 по 30 июня на портале 2020og.ru.

Ранее проект документа был принят за основу на заседании 2 июня. «Завтра мы начинаем прием заявлений», – заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, однако стартует оно за шесть дней до этой даты. Согласно утвержденному ЦИК документу, воспользоваться удобной возможностью смогут граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг. Как уточнил участник заседания, глава Минкомсвязи Максут Шадаев, данные пользователей, кроме того, должны совпасть с регистром избирателей.

Чтобы обеспечить пользователям госуслуг возможность голосовать, Минкомсвязи уже подготовило форму заявления. Она «позволит изъявить желание проголосовать в электронном виде», уточнил Шадаев.

Москвичи, как предполагается, будут иметь возможность пройти авторизацию для голосования вместо портала госуслуг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня. Элла Памфилова уточнила, что для проведения дистанционного электронного голосования «будет использован единый портал 2020og.ru, а также создана специальная территориальная комиссия».

Если подавший заявление гражданин не смог проголосовать дистанционно в указанные дни, он получит возможность сделать выбор в день голосования 1 июля на своем участке по месту жительства. Однако комиссия должна будет проверить факт, что он не успел проголосовать дистанционно.

Как передает «РГ», глава ЦИК уточнила, что во время голосования и при определении его результатов могут присутствовать наблюдатели и представители СМИ.